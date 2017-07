O prefeito de Joinville, Udo Döhler (PMDB), fez palestra na Universidade de São Paulo sobre a implantação do projeto de processo eletrônico em sua cidade. Os atos que pratica são todos virtuais. Fez demonstração assinando decreto no celular. Assinou acordo de cooperação com o Centro de Engenharia e Eletrônica sobre escolas digitais, startups e cidades inteligentes.

Recesso

A Assembleia Legislativa encerra nesta quinta as atividades do semestre e entra em recesso a partir desta sexta. Na penúltima sessão, aprovou o projeto de extinção da Codesc e Cohab-SC, e a proposta que reajuste em 115% os subsídios dos defensores públicos estaduais. Emenda do deputado Miltom Schaefer, que reduzia o reajuste para 50%, foi derrotada na Comissão por 7 a 1.

Privatização

A Associação Comercial e Industrial de Florianópolis está apoiando o projeto que transforma a Comcap em autarquia. Quer mais, como enfatizou em nota sobre a situação falimentar da empresa: "A prefeitura, com apoio dos vereadores, deve fazer o necessário e criar as condições para que sejam firmadas parcerias que tornem a iniciativa privada a responsável pela gestão e operação dos serviços hoje prestados pela Comcap. O setor privado já deu várias mostras de operar serviços com maior eficiência, permitindo que mais recursos do município sejam aplicados em saúde, educação e segurança."

Patético

Do promotor de Justiça Carlos Alberto Platt Nahas, também indignado com a indecorosa invasão das senadoras do PT e do PCdoB: "O comportamento patético das senadoras não surpreendeu. O gesto delas simboliza o que fariam se pudessem instalar o regime bolivariano de Maduro no Brasil. Prepotentes, ignorantes, sem noção, infantilizadas, e usurpadoras do poder constituído. Triste país dos trópicos o nosso."

Curtas

*Do advogado Aluisio Dobes, de Florianópolis, sobre a indecente invasão da Mesa do Senado: "Só faltou às senadoras comerem com as mãos, como nossos ancestrais, os primatas".

*Presidente do Sebrae, Guilherme Zigelli, lança nesta quinta em São José do Cedro o Programa Cidade Empreendedora.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



