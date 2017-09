Duas estudantes da rede pública de ensino apresentam nesta quinta, em Brasília, projetos de sua autoria sobre sustentabilidade e educação. Maria Luisa Schuller de Abreu, da Escola Valmir Omarques Nunes, de Bom Retiro, e Ana Larissa Pavesi, da Escola Básica Padre João Stolte, de Boutuverá, passam a semana na Câmara Federal vivenciando a rotina dos parlamentares.

Refugiados

Estreia nesta quinta em rede nacional o filme Exodus-De Onde eu vim Não Existe Mais, produção do catarinense Fernando Sapelli, filho da brusquense Sandra Moritz e sobrinho do urologista Rogério Moritz. O premiado cineasta brasileiro Fernando Meirelles é coprodutor. O longa conta a história de seis refugiados. Com direção de Hank Lavine e narração de Wagner Moura. Locações na Alemanha Brasil, Congo, Cuba, Argélia e Sudão do Sul. A família Moritz assistirá a estreia no Cine da Havan, em Brusque.

Bombeiros

Prefeito de Joinville Udo Döhler (PMDB) esteve nesta quarta com o ministro Eliseu Padilha (PMDB), solicitando mudanças na Lei 13.425/17, que restringe as atividades dos Bombeiros Voluntários, limitada apenas ao combate a incêndios. Presentes o presidente dos Bombeiros Voluntários de Joinville, Moacir Thomazzi, e os três senadores por Santa Catarina. Na prática, a nova lei vai inviabilizar a atuação histórica e excepcional dos Bombeiros Voluntários.

Badesc

Presentes na audiência pública da Assembleia Legislativa, os diretores e servidores do Badesc prestaram esclarecimentos sobre as denúncias de irregularidades. Negaram assédios e revelaram que o empréstimo de R$ 9 milhões, feito em 2013, por uma construtora de Florianópolis, teve pagamento de mais de 30% do saldo e está sendo cobrado na Justiça, já com bloqueio e penhora de bens. O presidente José Caramori enfatizou que o banco sofre auditoria e fiscalização permanentes e condenou informações falsas sobre seu funcionamento.

Curtas

* A professora Mônica Medeiros Gaspar de Souza autografa nesta quinta, às 19h, na OAB-SC, o livro Retórica Principalista, com selo da Editora Lumen Juris.

* Audiência pública para tratar da dramática situação da SC-449, trecho Jacinto Machado, Sombrio, Balneário Gaivota, será realizado nesta quinta, às 19h, no Salão do Morro do Cipó, em Sombrio.

