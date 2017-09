O senador Cristovam Buarque (PPS), uma das lideranças mais respeitadas do Congresso Nacional, cumpriu programa em Santa Catarina com palestras e encontros em Itajaí e Brusque.

Respondeu a algumas perguntas que angustiam a maioria da população brasileira. Por exemplo: por que os cidadãos é que devem financiar as campanhas e os partidos, uma imoralidade para um país onde a saúde e a educação estão há anos em situação crítica?

Cristovam foi taxativo: "O financiamento das campanhas deve ser feito por doações dos simpatizantes". Claro, igual às campanhas de todas as organizações corporativas ou científicas, mantidas por sócios.

A corrupção no Brasil foi oxigenada pelo custo das campanhas, e os milionários recursos canalizados aos marqueteiros e despesas elevadas com produções televisivas sofisticadas.

O senador do PPS recomenda: "Precisamos diminuir o custo das campanhas". A solução é simples. Basta que sejam proibidas produções, edições etc.. Valeria apenas a manifestação dos candidatos, gravando em celulares e enviando para as emissoras de televisão. Isto tem custo zero.

O senador criticou também o Legislativo: "Faltando praticamente um ano para as eleições não sabemos ainda quais serão as novas regras".

Cristovam Buarque esteve em Santa Catarina a convite da deputada Carmem Zanotto (PPS).

Cancelamento

O presidente da Fatma, Alexandre Waltrick, confirmou que está cancelada a audiência pública agendada para esta terça-feira em Balneário Camboriú, a pedido da BC Port, interessada em construir um monstruoso terminal de cruzeiros dentro do mar. Não há sequer nova data da audiência. A Fatma destacou que o responsável pelo pedido, André Rodrigues, "está viajando". Ele não tem licença da prefeitura nem da Antaq e muito menos licença ambiental da Fatma.

Elegível

Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu arquivar ação do Ministério Público estadual contra o ex-prefeito de São Carlos Cleomar Kuhn (PMDB). Impetrada em 2011, a ação se referia a registros do ponto de médicos e dentistas que o Kuhn retardava em informar quando secretário da Saúde. Eleito prefeito em 2012, não pôde concorrer à reeleição em 2016. Seus bens também foram desbloqueados.

Celos

Participantes da Fundação Celesc de Seguridade Social (Celos) elegem nesta terça os representantes no conselho deliberativo e suplentes do conselho fiscal. Um dos candidatos, João Telbas, fez campanha revelando que "o déficit do Plano Misto a ser equacionado é de R$ 341 milhões, que R$ 915 milhões estão aplicados em fundos de investimentos, que há investimentos em R$ 27 milhões em um prédio na Beira-Mar sem registro no cartório de imóveis, que há várias salas desocupadas no valor de R$ 33 milhões e, finalmente, que há R$ 1,3 bilhão em títulos públicos federais, com 78% precificados pelo valor do vencimento".

