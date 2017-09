Empresário Luciano Hang, dono da Havan, está veiculando mensagem nas redes sociais de integral apoio ao general Antônio Aragão, que admitiu a hipótese de intervenção militar se não surgirem soluções para os graves problemas nacionais. Criticou os senadores e políticos de esquerda que condenaram o oficial do Exército.

Luciano Hang disse que o general falou em nome da maioria da população.

Irmão Joaquim

Aprovado em todas as comissões, está pronto para ser incluído na pauta do Senado o projeto de lei do deputado Esperidião Amin (PP) que inscreve no Panteão da Pátria o Irmão Joaquim do Livramento. Nascido na antiga Desterro em 1761, ele seguiu a vocação religiosa aos 23 anos e logo se dedicou ao atendimento dos pobres. Fundou o Imperial Hospital de Caridade, o primeiro de Santa Catarina, em 1º de janeiro de 1789. O projeto no Senado foi relatado por Dário Berger (PMDB). Uma das mais belas imagens do Irmão Joaquim acaba de ser concluída pelo premiado artista Nicson. Pintura com uso de espátula.

Confederação

O presidente da Faesc, José Zeferino Pedroso, acaba de ser eleito 1º vice-presidente de Finanças da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A nova diretoria tem João Martins da Silva Junior como presidente. É a primeira vez na história da CNA que uma diretoria é eleita com os votos de todas as federações. Zezo Pedroso diz que o maior desafio será o incentivo à contribuição sindical voluntária.

O vice e 2018

Vice-governador Eduardo Moreira reiterou que seu sonho é ser senador por Santa Catarina. Esclareceu, contudo, que em 2018 o PMDB terá Mauro Mariani como candidato a governador, que ele apoia. A declaração em Joinville foi uma homenagem pessoal ao senador Paulo Bauer, em sua base eleitoral. Votou em Bauer e votaria de novo se ele disputar o Senado e apoiar o PMDB.

Sem propaganda

Projeto do senador Paulo Bauer (PSDB) acaba com a propaganda eleitoral nas emissoras de rádio e televisão. Entre as justificativas, apenas dois países adotam a propaganda política dita gratuita: o Brasil e o México. E no México ela ocorre apenas em relação aos comerciais. É chamada gratuita, mas é paga com dinheiro do contribuinte, através de redução de imposto federal. O gasto nas últimas seis campanhas, segundo Paulo Bauer, totalizou R$ 3,5 bilhões.

Ferrovia

O Fórum Parlamentar Catarinense e o governo estadual retomam contatos com a Funai em Brasília, a partir desta semana, para buscar solução sobre o túnel da Ferrovia Litorânea no Morro dos Cavalos. A Funai exige um túnel com 57 quilômetros de extensão, um dos maiores do mundo, inviabilizando o projeto. A Comissão de Transporte da Fiesc defende uma solução negociada, respeitada a questão indígena.

Curtas

*A partir desta segunda entra no ar a campanha pela Internet "juntos.com.vc" destinada a arrecadar R$ 30,6 mil para a compra de poltronas destinadas aos acompanhantes de pacientes do Cepon de Florianópolis.

*O prefeito de Palhoça, Camilo Martins (PSD), lançou o programa Juro Zero, beneficiando pequenos e microempreendedores.

