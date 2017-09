A recessão acabou. Os sinais de reaquecimento da economia são mais sólidos neste segundo semestre. Para aumento mais forte do PIB o governo federal precisa controlar as contas públicas, fazendo o indispensável ajuste fiscal.

Previsão otimista do economista José Roberto Mendonça de Barros, durante palestra em Joinville na reunião mensal do Conselho e Diretoria do Sistema Fiesc.

Lula fora

Mendonça de Barros fez, também, uma projeção do cenário político e das eleições presidenciais de 2018. Previu, em primeiro lugar, que Lula não será candidato, porque sua condenação a mais de 9 anos de prisão deverá ser confirmada pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Neste caso, será enquadrado na Lei da Ficha Limpa. Outra hipótese: a eleição presidencial deverá ter muitos candidatos.

Investidores

O empresário Hildo Batistella, que construiu o porto de Itapoá, um dos mais modernos do Brasil e já investe na ampliação, está disposto a fazer um grande investimento em Joinville. Previsão de 100 milhões de reais numa indústria de LED, com tecnologia chinesa. Foi o que revelou durante reunião com o prefeito Udo Döhler.

Cidadão de SC

Proposta que concede o título de cidadão honorário de Santa Catarina ao desembargador José Antônio Torres Marques, foi apresentada na Assembleia pelo deputado Décio Ribeiro (PSD). Gaúcho de Porto Alegre, o presidente do Tribunal de Justiça atua na magistratura estadual há mais de 34 anos. Gremista que nasceu no Dia de Santa Catarina, Torres Marques atuou em várias comarcas. Tem um filho lageano e outro ilhéu. Foi promovido a desembargador em 2002 e preside o TJ desde 2016.

Indecência

O Senado terá a próxima semana – prazo fatal da lei eleitoral – para recuperar um mínimo de credibilidade. Esta proposta do senador Romero Jucá (PMDB) de cortar 50% das emendas parlamentares para destinar R$ 3,5 bilhões ao Fundo de Financiamento Eleitoral é uma faca no peito dos eleitores, um porrete na cabeça dos brasileiros e uma monstruosa imoralidade. Por que a cidadania tem que pagar campanhas?

