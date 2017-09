A solenidade de inauguração do Instituto Senai de Inovação, em Joinville, contou com a presença de lideranças políticas que exercerão influência nas Eleições de 2018 em Santa Catarina. Entre elas, Eduardo Moreira, do PMDB, e Paulo Bauer, do PSDB.

O fato mais impactante, do ponto de vista político, foi marcado pelo pronunciamento de Eduardo Moreira:

- Votei em Paulo Bauer para senador e gostaria de votar nele de novo. Como devo assumir o governo no lugar de Colombo, considero sua proposta: Bauer para o governo e Eduardo para o Senado.

Não foi a primeira vez que o vice fez esta declaração. Já externara a preferência a Bauer em duas ocasiões: uma no verão, em conversa informal; e outra em maio, durante viagem de Criciúma para Jaguaruna.

Moreira também não faz segredo de que seu sonho é ser senador. Se viabilizar o projeto, contudo, não poderá assumir o governo em 2018.

O cenário estadual continua indefinido. Paulo Bauer, neste momento, navega em águas tranquilas. O PSDB é a noiva mais cobiçada e o senador desponta, em todas as prévias, com um dos favoritos para o pleito de 2018 ao governo, logo atrás do deputado Esperidião Amin (PP).

Os tucanos e Bauer têm três alternativas: chapa pura, aliança com o PSD, o PP e o PSB ou coligação com o PMDB. O partido e o próprio senador tem uma posição inarredável. Só é candidato a governador.

