O falecido professor Caspar Erich Stemmer não se destacou no ensino apenas pela criação dos melhores cursos de engenharia do Brasil, pela dedicação permanente à educação superior ou à criação dos cursos de Jornalismo e Arquitetura ou pela implantação de projetos inovadores em diversas áreas da tecnologia.

Seu abrangente currículo merece registro nesta quarta, quando a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (Fapeu) completa 40 anos de excelentes serviços prestados ao ensino, à pesquisa e ao desenvolvimento de Santa Catarina.

Deve-se ao reitor Stemmer a constituição do grupo de trabalho que concluiria pela criação da Fapeu. Seus nomes integram hoje o panteão do ensino superior: Colombo Salles, Alcides Abreu, Glauco Olinger, Paulo Fernando Lago, Antenor Naspolini, Egon Nort, Paulino Vandresen, Jaime Oltramari e Nelson Back.

Deve-se à Fapeu, desde os primeiros movimentos, um trabalho extraordinário de integração entre a universidade e a indústria, depois convênios em todos os segmentos do setor produtivo.

Segundo o atual presidente, professor Gilberto Ângelo, estão sendo executados 817 projetos de pesquisa, extensão, ensino e inovação. Estão vinculados à Fapeu 2.376 projetos, além de outros 516 programas novos e 6.111 cadastrados. Nos dois últimos anos administrou quase 300 milhões de reais em 1.158 projetos. Mantém convênios com 30 países nos cinco continentes.

A integração com a comunidade, a elevação do ensino e da pesquisa e outras contribuições à inovação a UFSC deve hoje à Fapeu.

Vergonha

A decisão do Senado de aprovar a criação de um Fundo Eleitoral para custear a campanha de candidatos de 35 partidos políticos em 2018 é uma imoralidade. Por que não reduzem o custo das campanhas? Por que os parlamentares, dirigentes e filiados dos partidos não pagam as despesas com campanhas? Mutilam as emendas das bancadas e tiram dinheiro do contribuinte para custear campanhas. Vergonha!!

Luto no PT

O falecimento do ex-presidente Eurides Mescolotto enluta os dirigentes e militantes do PT em Santa Catarina. Ele foi o primeiro petista a disputar o governo do Estado m 1982. Era uma liderança autêntica e manteve coerência política e ideológica. Além disso, um político moderado com trânsito em todas as áreas.

Terceiro

Na histórica campanha ao governo do Estado em 1982, Mescolotto teve destacada participação. A disputa foi vencida por Esperidião Amin, na época no PDS, conquistando 838.150 votos, contra 825.500 de Jaison Barreto (PMDB). Eurides Mescolotto (PT) ficou em terceiro lugar com 6.803 votos, acima de Ligia Doutel de Andrade (PDT), com 4.572.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira

Fórum Parlamentar Catarinense quer levar decisão de royalties do petróleo para o STF

Complexo Portuário de Itajaí é destaque em ranking mundial de movimentação de contêineres

Reunião da CCJ da Assembleia Legislativa debate polêmico empréstimo da Celesc