A cidade de Joinville consolidou-se esta semana como o mais importante polo industrial de Santa Catarina e do sul do Brasil com a inauguração do Instituto Senai da Indústria. Um prédio moderno, bem projetado e localizado, que tem tudo para marcar uma nova época em termos de inovação tecnológica e processamento a laser.

Durante cerimônia prestigiada pelo presidente da Confederação Nacional da Industria (CNI), Robson Braga de Andrade, vice-governador Eduardo Moreira, dirigentes do sistema Fiesc e grande número de empresários e pesquisadores de Santa Catarina, o novo empreendimento foi oficialmente aberto, mas já realiza estudos e pesquisas de ponta para as indústrias de Joinville e prepara-se para se transformar em centro de pesquisas da Petrobrás e da Embraer. Possui o que há de mais moderno em tecnologia de ponta em diversos segmentos industriais e vai colocar Santa Catarina no moderno cenário da indústria 4.0.

O presidente Glauco José Corte (foto) destacou a importância do Instituto, destacando fenômenos que vão mudar o cenário empresarial e a atividade laboral.

- Um terço das atividades profissionais de hoje serão extintas nos próximos 10 anos. 65% das crianças de hoje vão trabalhar em ocupações que não existem - disse ele.

Lembrou que a indústria catarinense assume a dianteira e prepara-se para a quarta revolução industrial, marcada pela robótica colaborativa, inteligência artificial, manufatura aditiva, novos materiais, nanotecnologia e biotecnologia. Atendendo o Brasil inteiro em inovação, o instituto passa a ser o novo centro de referência nacional na indústria de ponta.

Melhorou

Presidente da CNI, Robson de Andrade, confirmou em Joinville dados otimistas sobre o desempenho da economia brasileira. O cenário melhorou neste segundo semestre, sinalizando aumento do PIB em torno de 0,7%. Ele prevê para 2018, se o governo não atrapalhar, um crescimento de 2% a 2,5%.

