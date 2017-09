A Penitenciária Estadual de Florianópolis conta hoje com 1.110 presos. A Secretaria da Justiça realiza obras para ampliação de sua capacidade. A curto prazo, serão mais 112 e dentro de seis meses há previsão de ampliação para 400 novas vagas, segundo o diretor Rodrigo Teixeira.

Samu

Os serviços médicos de emergência em Florianópolis eram mantidos por três ambulâncias do Samu do governo e outras três ambulâncias da prefeitura. Uma divisão que eleva os custos e retardava o atendimento. Iniciativa do secretário da Saúde, Carlos Alberto Justus da Silva, unificou os serviços. A partir de hoje, seis ambulâncias farão o atendimento das urgências.

Contadores

Na abertura da 30ª. Convenção Estadual da Contabilidade de Santa Catarina, os líderes dos contadores anunciaram presença em Sidney, Austrália, em 2018, onde se realizará o Congresso Mundial dos Contadores. Levam proposta para a realização do Congresso de 2022 em Santa Catarina (Balneário Camboriú). A convenção foi aberta com palestra do historiador Leandro Karnal. O evento conta com mais de mil profissionais de todo o Estado.

Curtas

* A Câmara de Vereadores de Florianópolis aprovou requerimento do vereador Afrânio Boppré (PSOL) pedindo rejeição pela Alesc do projeto que prevê a cessão do bosque da Agronômica para construção da nova sede do BRDE.

* Câmara do Mercado Imobiliário da Fecomércio promove nesta quinta uma palestra do consultor Carlos Nepomuceno que falará sobre a "uberização" da sociedade e o "Mercado Imobiliário 3.0".

* Calendário turístico da Capital prevê para o fim de semana o Ciclo do Divino Espírito Santo, com eventos folclóricos e culturais em Canasvieiras.

