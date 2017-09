A reunião desta terça-feira da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa tem tudo para se transformar na mais polêmica e movimentada do ano, em função dos dois projetos de financiamento para a Celesc. O relator do processo, deputado Jean Kuhlmann (PSD), promete levar a matéria à debate, com vários questionamentos. Já os líderes dos sindicatos dos eletricitários anunciam presença no encontro. Vão pressionar os deputados a aprovarem os empréstimos.

A base do governo está rachada ao meio. O PMDB lidera as bancadas que defendem a imediata aprovação dos financiamentos. São US$ 276 milhões do BID e outros US$ 69 milhões da AFD, totalizando US$ 345 milhões, o equivalente hoje a cerca de R$ 1,1 bilhão. Os juros são 3% ao ano, a carência é de cinco anos e o prazo para pagamento é de 25 anos. Não há nada no mercado parecido, dizem os diretores da Celesc. Deputados do PSDB e do PT também concordam com a aprovação da matéria.

O PSD está contra, com posição clara de seu presidente estadual, Gelson Merisio. O relator Jean Kuhlmann alega, por exemplo, que 80% do capital social da Celesc é privado e que o financiamento terá garantias 100% pública. Diz também que faltam documentos no processo enviado pelo governo. Tem informações de que as ações da Celesc tiveram super valorização na Comissão de Valores Mobiliários desde que foi noticiado o empréstimo internacional, o que beneficiou o investidor privado. E questiona: "O capital da Celesc é de R$ 1,34 bilhões, quase o valor do financiamento solicitado."

O BID deu prazo de uma semana para decisão do Legislativo.

Enxugamento

Técnicos da Assembleia Legislativa iniciaram estudos visando a unificação de vários departamentos e a redução da estrutura administrativa e financeira. O objetivo da Mesa Diretora é promover o enxugamento, agilizar os processos e reduzir custos. A Assembleia tem despesa de R$ 2 milhões com os prédios alugados na Capital.

Mulheres

Presidente estadual do PMDB, Mauro Mariani, prometeu abrir espaços para as mulheres no partido e nas atividades políticas. Falando no Encontro Estadual das Mulheres do PMDB, em Maravilha, recebeu apoio para sua candidatura ao governo estadual em 2018. O evento teve a presença de 500 mulheres e de líderes estaduais do partido.

Lançamento

A candidatura do deputado Gelson Merisio ao governo do Estado em 2018 foi lançada mais uma vez. O ato ocorreu durante o encontro regional do PSD, com cerca de 400 lideranças, entre prefeitos, vices, vereadores e dirigentes partidários. Merísio manteve conversa com o deputado João Paulo Kleiniubing, que estaria trocando de partido, com tendência de se filiar ao DEM.

Energia solar

Projeto do deputado Marco Tebaldi (PSDB) obrigando as edificações públicas a instalarem equipamentos fotovoltaicos para captação de energia solar, foi aprovado na Comissão de Trabalho da Câmara. Alega que esta é uma tendência mundial. Cita que na Alemanha a energia solar representa 20% de sua matriz energética.

