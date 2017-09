Informações que circulam nos bastidores mencionam possibilidade de mudança na Secretaria da Fazenda até o final de setembro. Nomes para o lugar do fiscal aposentado Almir Gorges já estariam sendo examinados. Outra alternativa: sendo inocentado na investigação sobre as delações dos diretores do grupo Odebrecht, retornaria ao cargo o advogado Antônio Gavazzoni. O governo nega a mudança "neste momento".

Perversidade

Falando no 2º Seminário TCE em Debate, o procurador de Justiça do Paraná Marco Antônio Teixeira afirmou que o atual modelo de saúde do país é perverso porque pune os mais pobres. O SUS completará 30 anos em 2018, mas não está disponível para todos.

- O modelo de judicialização é perverso por ser individual, quando o objetivo do SUS é atender o coletivo. Por isso, urge um debate entre todas as instituições – sentenciou.

Já a advogada Lenir Santos, especialista em Direito Sanitário, da USP, disse que no Brasil tramitam hoje mais de 800 mil ações judiciais sobre saúde. Todas individuais.

Foto: Douglas Santos / Divulgação

Eduardo fora

O vice-governador Eduardo Pinho Moreira descartou totalmente qualquer hipótese de vir a disputar o governo do Estado em 2018 ao falar sobre o manifesto de lideranças políticas empresariais do Sul em torno desse projeto. Disse: "Não compactuo e vou desestimulá-los. O meu candidato é o Mauro Mariani. Fiz isso para evitar a divisão partidária e não incentivar o contrário".

O projeto

Diretoria de imprensa do governo estadual informou que o projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa congelando nos próximos dois anos as despesas públicas do Estado são limitadas ao custeio, isto é, às despesas correntes. E que não estarão congeladas as despesas de capital e que, portanto, os investimentos estão garantidos.

