Presidentes e sindicatos de médicos de todo o Brasil reúnem-se nesta sexta em Florianópolis para avaliar as consequências da reforma trabalhista que, em boa hora, extinguiu o imposto sindical obrigatório pago pelos trabalhadores. A medida entra em vigor em novembro e deixa os sindicatos com a obrigação de trabalharem mais em função de seus novos associados (espontâneos) e menos por seus interesses ideológicos e partidários. Outros temas também serão discutidos no encontro.

Contestação

Prefeito de São Francisco do Sul, Renato Gama Lobo (PSD) afirmou que a comunidade reprime a proposta do governo de transferir os R$ 110 milhões do caixa do Porto para o Tesouro do Estado. O projeto em tramitação na Assembleia Legislativa prevê a destinação dos recursos para o caixa único. O secretário de Estado de Saúde, Vicente Caropreso, quer os recursos no setor saúde. O prefeito esclareceu que a cidade só admite a retenção de R$ 30 milhões, carimbados, para o governo duplicar o trecho de 11 quilômetros da BR-280, entre o porto e a BR-101, em congestionamentos constantes.

A dívida

O governo estadual atribui maior responsabilidade da crise na saúde ao governo federal. Além do congelamento das tabelas do SUS, que oneram todos os hospitais, em especial, os filantrópicos, há uma dívida real pendente relativa ao extrateto pelos pacientes atendidos obrigatoriamente e não protegidos pelos convênios. Estaria hoje, segundo dados oficiais, em R$ 750 milhões.

Bombeiros

Solenidade marcada para esta sexta, no Centro de Ensino do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, marcará o início das comemorações dos 91 anos da corporação. Serão entregues 35 medalhas de gratidão a autoridades militares, parlamentares e lideranças civis que deram contribuição aos Bombeiros nos últimos anos. No dia 25 de setembro, haverá a formatura de nova turma com 20 oficiais.

Curtas

* Projeto que confere a Florianópolis o título de Capital Nacional da Inovação Tecnológica, foi aprovado na Comissão de Educação do Senado, com parecer favorável do senador Dário Berger (PMDB).

*Advogado Noel Baratieri profere palestra nesta sexta, em Campo Grande (MS), no Congresso Centro-Oeste de Direito sobre "Recursos Administrativos nas Licitações e Contratos".

