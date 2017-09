A Universidade Federal de Santa Catarina está em sexto lugar no ranking de todas as universidades brasileiras. Os dados da pesquisa foram divulgados pela Folha de S. Paulo e indica também que a Udesc figura na 43º posição. A UFSC é também campeã nacional em mercado e em inovação.

Recurso

O reitor da UFSC, Luiz Carlos Cancellier de Olivo, continua em seu apartamento na Carvoeira aguardando decisão judicial sobre os recursos de seus advogados requerendo retorno às atividades na Universidade. Nos dias que seguiram à liberação, ele se dedicou à assistir filmes e a ler livros. Os recursos estão sendo elaborados por dois advogados do reitor. Outros criminalistas e professores também se colocaram à disposição.

Barbato: 100 anos

Missa a ser celebrada nesta terça, às 18h30min, na capela do Colégio Catarinense, vai comemorar os 100 anos do falecido lojista Jorge Barbato, com destacada atuação na vida de Florianópolis durante décadas. Além de comandar durante 50 anos a Galeria das Sedas, foi diretor da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, conselheiro da Irmandade do Senhor dos Passos, do Avaí e do Iate Clube. Figura humana excepcional sempre presente nos eventos da Capital.

Congelou

Projeto de lei do governador Raimundo Colombo que começou a tramitar na Assembleia prevê alongamento da dívida da União em 240 meses, mas congela as despesas nos próximos dois anos. O deputado Dirceu Dresch (PT) criticou a medida. Alega que os investimentos em saúde, educação e segurança não podem ser congelados.

Curtas

* O programa de desobstrução de valas e bocas-de-lobo da prefeitura de Florianópolis atingiu mais de 172 ruas em todas as regiões de Florianópolis em 45 dias de trabalho. Foi a maior operação para prevenção de enchentes.

* Pré-candidato ao governo em 2018, o deputado Jorginho Mello participou da criação do PR Mulher de Chapecó, presidida por Maria Fernanda Becker, que deverá disputar cadeira na Assembleia.

