Três engenheiros de Santa Catarina passaram a integrar a Academia Nacional de Engenharia. Foram empossados durante cerimônia na Escola de Guerra Naval Clóvis Maliska, Sérgio Gargioni e Márcia Mantelli. A Academia já teve a participação do falecido reitor Caspar Erich Stemmer e conta hoje com os professores Arno Blass, Carlos Schneider, Nelson Back, José Faraco, Sérgio Colle e Álvaro Prata.

Crise grave

A situação financeira do governo estadual continua delicada, de acordo com deputados da base na Assembleia. A medida provisória que reduz em 50% a contribuição do Estado ao SC-Saúde, aprovada ontem, reduzirá o saldo do programa previdenciário dos servidores. Já os depósitos judiciais de R$ 600 milhões foram parcialmente destinados ao pagamento dos terceirizados do sistema prisional (R$ 117 milhões).

Victor Fontana

É considerado delicada e grave o estado de saúde do ex-vice-governador Victor Fontana. Ele se encontra internado em São Paulo há seis dias. Ex-deputado federal e ex-secretário da Agricultura, Fontana foi um dos técnicos chaves na modernização da suinocultura catarinense e, sobretudo na introdução de alta tecnologia para produção de derivados de suíno, impulsionando o agronegócio. No dia 19 de julho, Victor Fontana comemorou 101 anos com familiares e amigos.

Regionais

Foto: Rafael Wiethorn / Divulgação

Depois de receber o título de Cidadão Honorário de Rio do Sul (foto), o deputado Jorginho Melo (PR) se reuniu com 100 lideranças do Vale do Itajaí. Anunciou a primeira proposta como pré-candidato ao governo: transformar as Secretarias Regionais em órgãos de fiscalização de obras e serviços públicos.

Curtas

*Novo presidente do PTB catarinense, Francisco Camargo tomará posse com a Executiva no sábado, dia 2, às 10h, em Joinville.

*Coral Adventista, com 450 vozes, fará hoje e amanhã, às 20h, exibição no largo da Catedral Metropolitana, com projeção mapeada.

