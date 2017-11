Pronto Atendimento do Hospital Florianópois.

A Justiça Estadual determinou à Associação Paulista de Desenvolvimento da Medicina (SPDM) que reabra imediatamente os serviços de Pronto Socorro do Hospital Florianópolis e do Hospital Regional de Araranguá. O atendimento nas emergências destes dois hospitais foi suspenso pela SPDM na sexta-feira, sob a alegação de que os contratos mantidos com a Secretaria da Saúde estavam desequilibrados.

A liminar foi concedida pelo juiz Luiz Fernando Delpizzo Miranda, da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, ao julgar ação de tutela antecipada interposta pela Secretaria Estadual da Saúde.

O não cumprimento da decisão implicará em multa diária de R$ 100.000,00. O funcionamento deverá abranger 24 horas por dia e durante todos os dias da semana.

Em sua decisão, o magistrado informa que o contrato inicial com a SPDM foi reajustado em 2014 e 2015 em 30,42%, passando dos iniciais R$ 105.400.000,00 para R$ 232.046.599,00. Portanto, não ocorreria a alegação de desequilíbrio financeiro.

O superintendente de Hospitais da Secretaria da Saúde, médico Marcelo Reis, está viajando neste momento para Araranguá, levando a liminar, para o efetivo cumprimento da decisão judicial.

Desde sexta-feira, as populações das regiões de Florianópolis e Araranguá estão desassistidas.

