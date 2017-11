A Secretaria Estadual da Saúde estuda a rescisão do contrato mantido com a Associação Paulista de Desenvolvimento da Medicina - a SPDM - que administra desde 2013 o Hospital Florianópolis e o Hospital Regional de Araranguá.

A decisão foi tomada depois que a SPDM cancelou, de forma brusca, a assistência médica nas emergências dos dois hospitais, deixando as populações das duas regiões sem assistência durante mais de quatro dias.

Surpreendida com a suspensão do atendimento, a Secretaria acionou a Procuradoria-Geral do Estado, que entrou com ação de tutela antecipada. O juiz Luiz Fernando Delpizzo Miranda, da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, concedeu medida liminar determinando o imediato funcionamento das duas unidades, 24 horas por dia, durante todos os dias da semana. Impôs, também, multa diária de R$ 100 mil pelo não cumprimento da liminar.

Em sua decisão, o magistrado aponta dados reveladores. A SPDM teve reajustes contratuais em 2014 e 2015, que somaram 30,42% e concluiu que pelo pagamentos não havia o desequilíbrio alegado pela empresa.

O superintendente de Hospitais da Secretaria da Saúde, médico Marcelo Reis, viajou a Araranguá, levando a liminar, para o efetivo cumprimento da decisão judicial e fiscalização dos serviços.

Um fato chegou a irritar os médicos e técnicos da Secretaria da Saúde. A SPDM zerou o estoque de medicamentos.

*

Nomeação

O professor Ubaldo Cesar Balthazar foi nomeado pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, reitor pró-tempore da Universidade Federal de Santa Catarina. Caberá a ele conduzir o processo de eleição do novo reitor. Comissão Eleitoral já definiu o cronograma de inscrições, campanha e datas do pleito em dois turnos.

Cidadania

Título de cidadão honorário de Balneário Camboriú será entregue hoje em sessão solene da Câmara de Vereadores. Serão agraciados o ex-deputado federal Artenir Werner, fundador da Faculdade Avantis; o empresário Jaimes Almeida Júnior, fundador da maior empresa regional de shoppings centers; ex-vereador Elvaristo José de Souza; Juliano Luiz Cavalcanti, advogado, professor e escritor, e o empresário Rulino Raul Rosar.

Magistrados

Com conferência amanhã, às 20h, do desembargador Pedro Abreu sobre Justiça no Estado Democrático de Direito será aberto o Congresso Estadual de Magistrados. Na sexta-feira, três painéis trarão a Florianópolis os ministros Luiz Edison Fachin, do STF, e Jorge Mussi, do STJ e TSE. No sábado, às 10h, haverá assembleia da Associação dos Magistrados Catarinenses, que promove o congresso.

