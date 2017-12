Novos capítulos da crise entre os Poderes Judiciário e Executivo de Santa Catarina, em torno da nomeação do advogado Alex Santore para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina ganharam maior repercussão no fim de semana.

O advogado Márcio Vicari entrou com ação contra o Estado de Santa Catarina visando a revogação do ato de nomeação pelo governador Raimundo Colombo. Recebida pela juíza de Plantão Civel da Capital, Eliane Cardoso de Albuquerque, houve despacho para que o autor fosse intimado a se manifestar sobre dispositivo da Constituição Federal (artigo 102, I, letra “n”) que remete para o Supremo Tribunal Federal processos envolvendo integrantes da magistratura.

O pedido de revogação do ato de nomeação foi protocolado por volta das 20 horas de sábado, depois que a assembleia estadual da Associação dos Magistrados Catarinenses homologou a procuração emitida pelo Tribuna de Justiça ao advogado Márcio Vicari.

Ocorreu, também, no auge de outro debate que predominou nos meios judiciais, políticos e advocatícios sobre decisão da desembargadora Marga Tessler, cancelando os efeitos de liminar do juiz Laudenir Petroncini, que suspendera a posse do advogado Alex Santore, em função de decisão do Tribunal Regional Federal, que definiu ser da esfera federal a competência para julgar o caso.

Esta decisão da desembargadora Marga Tessler foi interpretada pelo Colégio de Presidentes das Seccionais da OAB-SC como risco para a posse de Alex Santore no cargo de desembargador. Em consequência, durante reunião no sábado, decidiu o colegiado “tomar todas as providências judiciais e administrativas para impedir a posse do advogado nomeado”.

A interpretação dada pela maioria dos desembargadores é outra bem diferente. A de que a magistrada federal cassou os efeitos da liminar do juiz Laudenir Petroncini, mas não determinou a posse do advogado Alex Santore.

A polêmica persiste, assim, em dois planos distintos: a decisão do Tribunal Pleno de requerer a anulação do ato de nomeação de Alex Santore, conflitando com os julgados do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre; e o julgamento da ação do Tribunal de Justiça contra o Estado de Santa Catarina, pela revogação do ato de nomeação de Santore.

