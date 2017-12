Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) realiza hoje, às 11h, em Florianópolis, a solenidade que dá o nome do desembargador federal Otávio Roberto Pamplona, falecido em abril deste ano, ao prédio sede da Justiça Federal em Santa Catarina. O ato será no auditório da instituição, e será coordenado pelo presidente do Tribunal, desembargador federal Thompson Flores.

A homenagem foi aprovada pelo Plenário do TRF4, por unanimidade, em 27 de julho. Segundo Thompson Flores, é uma forma de reconhecer a relevância da atividade exercida por Pamplona na Justiça Federal de 1º e 2º graus da 4ª Região e na Justiça Eleitoral.

O desembargador federal Otávio Roberto Pamplona era reconhecido pelos colegas por sua enorme capacidade de trabalho. Nascido em Palhoça (SC), formou-se em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 1988. Ele ingressou na magistratura federal como juiz substituto em 1992. Foi diretor do Foro da Seção Judiciária de Santa Catarina e representou a Justiça Federal no Tribunal Regional Eleitoral daquele Estado. Pamplona também presidiu a turma recursal dos JEFs catarinenses.

Promovido por merecimento, tomou posse no TRF4 em julho de 2004. Na corte, foi coordenador da Ouvidoria, conselheiro e diretor da Escola da Magistratura (Emagis).

Durante os 25 anos de atuação honrou e dignificou a magistratura federal em Santa Catarina e no Brasil.

