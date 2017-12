Reunido hoje na sede do Poder Judiciário, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça suspendeu o julgamento do processo a que responde o desembargador Eduardo Gallo Junior. Depois dos votos dados pelo presidente do TJ, desembargador Torres Marques e pelo desembargador Newton Trisotto, houve pedido de vista pelo desembargador Lédio Rosa de Andrade. Na mesma hora, o presidente Torres Marques anunciou sessão extraordinária do Órgão Especial, marcada para ao dia 15 de dezembro.

Foram quatro os julgados envolvendo o desembargador Eduardo Gallo Júnior. O primeiro e de maior repercussão tratou da denúncia do advogado Felisberto Córdova de que o magistrado, relator de um processo em tramitação no Tribunal, foi acusado de exigir propina.

O presidente Torres Marques deu voto favorável ao arquivamento da denúncia por falta de provas.

No caso de outras três acusações contra o magistrado a proposta é de abertura de Processo Administrativo Disciplinar. O primeiro trata de denúncia da ex-companheira de Eduardo Gallo Junior de agressões e também de veiculação de um vídeo. O segundo investiga suposta suspeita de prestação de consultoria empresarial. E o terceiro refere-se a uma operação comercial da Sanduicheria da Ilha.

Com a suspensão da sessão, as decisões foram transferidas para o dia 15, quando deverão votar os demais 23 desembargadores do Tribunal de Justiça.

