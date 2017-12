Reunido esta manhã em Florianópolis, o Colégio de Presidentes as Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina decidiu, por unanimidade, acionar todos os recursos legais para bloquear a posse do advogado Alex Santore, nomeado desembargador do Tribunal de Justiça por ato do governador Raimundo Colombo.

A decisão é uma reação a liminar concedida pela desembargadora federal Marga Tessler, nesta sexta, determinando a posse do novo desembargador e cancelando todos os óbices legais já produzidos.

A lista que resultou na nomeação foi anulada pela OAB e pelo Tribunal de Justiça, mas depende de revogação do governador.

O ato de nomeação foi publicado em maio deste ano e desde então uma sucessão de recursos na Justiça Federal e na Justiça Estadual.

A assembleia estadual da Associação dos Magistrados Catarinenses está sendo realizada hoje na sede da entidade. Neste momento, em discussão a decisão do Pleno do Tribunal de Justiça de ingresso de ação para anulação do ato de Colombo.

