Evento intitulado "Dois anos de adesão do HU-UFSC à Ebserh", hoje às 9h, no Centro de Ciências da Saúde, marcará o início da campanha para escolha do novo reitor da Universidade Federal de Santa Catarina.

O programa prevê participação da diretora, professora Maria de Lourdes Rovaris, de representantes da reitoria, dos estudantes e dos servidores. Pelas informações do campus, os grupos de esquerda, ligados ao movimento sindical e a partidos, e que se opuseram durante anos e de forma radical à adesão do Hospital Universitário à Ebserh, anunciam presença barulhenta. Querem retomar posição com vistas a conquistar novos eleitores na escolha do novo reitor.

O Hospital Universitário registrou avanços em vários setores, segundo sua diretora. Mas as expectativas de contratação dos 489 concursados não se confirmaram. Foram nomeados apenas 25 servidores.

Entre as razões apresentadas está exatamente o atraso na adesão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, órgão do governo federal que administra os hospitais universitários. Das 39 universidades que aderiram à Ebserh, a UFSC foi a 38ª. As primeiras instituições que aderiram já estão numa segunda etapa do processo, depois de contratarem novos funcionários, reequiparem e viabilizarem melhorias significativas.

Em reunião realizada em Brasília, a direção da Ebserh acenou com planos de nomeação dos concursados já no início de 2018. O HU-UFSC continua com 100 leitos desativados por falta de funcionários.

A revogação

A assembleia estadual dos magistrados catarinenses que ocorre amanhã na sede balneária da AMC decidirá sobre a impetração de ação contra o governador Raimundo Colombo para que revogue o ato de nomeação do advogado Alex Santore ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça. A decisão foi tomada pelo Tribunal Pleno depois de constatar que a anulação parcial da lista tríplice não produziu efeitos no Executivo.

Novo Brasil

Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, faz palestra hoje, às 20h, no auditório da OAB-SC sobre "Repensando o Brasil - Ideias par um novo país". Iniciativa da Comissão de Direito Constitucional da Ordem, aberta ao público. O magistrado é o relator do processo que restringe o foro privilegiado. Já tem sete votos, mas sem julgamento final. O ministro Dias Tófoli, sintonizado com interesses de partidos e parlamentares, pediu vista, em mais uma jogada política da Suprema Corte.

Delegados

Começa hoje, no Plaza Caldas da Imperatriz, o 45º Encontro Estadual dos Delegados de Polícia, promovido pela Adepol. Durante três dias serão proferidas palestras e debatidos temas técnicos. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Torres Marques, receberá homenagem junto com ex-presidentes da Associação. Entre os palestrantes, o ex-ministro José Eduardo Cardozo, o delegado carioca Cláudio Ferraz e o professor Clóvis de Barros Filho.

