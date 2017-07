Foto: Stock Photo / Divulgação

Todo mundo esperando o grande frio. Este que está sendo anunciado seria inédito, com as tais sensações térmicas furando as barreiras negativas, mesmo no litoral – um festival de calafrios atacando a superfície cutânea da humanidade.

Dizem que é frio para alguns milagres: vai nevar de novo no Cambirela e o Avaí cometerá o crime de tirar o selo do Corinthians, derrubando sua longeva invencibilidade. Será amanhã, na Ressacada, o gramado branco de tanta neve...

Tomar banho nesses dias de calafrio será um grande desafio para a civilização, como na Desterro do século 19. Sem o conforto da eletricidade, senhores e sinhazinhas tiritavam nos quartos de banho, geralmente casinhas de madeira calafetadas por papelões entre as suas frinchas.

Elo olhar divertido, mas sempre fiel, de um historiador detalhista como Oswaldo Cabral, ficamos sabendo que nos dias de aguda "friáz" o banho passava a ser um "ato quase heróico". O hálito gelado penetrava as frestas e eriçava os poros, tornando-os salientes como pele de galinha.

As famílias abonadas dependiam de suas escravas, as mucamas, que organizavam o banho dos patrões. Sem essa ajuda, um pobre só podia se valer de cuia e esponja para derramar sobre suas costas a água fria e arrepiante. E se faltava água na "Bica da Carioca" – a vertente pública do centro da cidade, no Largo Fagundes – tanto melhor: boa desculpa para livrar-se desses asseios incômodos...

O sábado era o dia eleito para o rito do banho semanal. Os donos da casa e as mimadas sinhazinhas não perdiam essa hora de asseio. Já os sinhozinhos jovens, mais relaxados, preferiam tomar seu banho – quando tomavam – nos aposentos dos agregados, lá nos fundos. Na verdade, fugiam da água como o diabo da cruz – com a cumplicidade ou o descaso dos pais.

***

O binóculo curioso de mestre Cabral flagrou detalhes dessa verdadeira operação estratégica, muito mais complicada nos dias de frio intenso:

– As chaleiras d¿água quente, saídas ferventes e fumegantes das chamas do fogão, eram carregadas pelas escravas e o líquido derramado no banheirão, com potes de água fria ao lado, para temperar. Enquanto isso, fazia-se calafetar o quarto pelo lado de fora, com um moleque de cócoras, colocando papel nas frestas, a fim de "evitar o vento sul encanado", mas também para espantar algum olhar contaminado pela lascívia...

Naquele tempo, uma "friaz" como a que anda fazendo só admitia um tipo de banho: o de perfume.

