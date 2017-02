Foto: Tadeu Vilani / Agencia RBS

Pais sempre fazem essa pergunta, com olhos de desespero, como andarilhos em um deserto cheio de oásis, mas nenhum parece ser ideal. Querem o oásis perfeito, se não for a melhor agua desse deserto estarão falhando como pais. Eu sei qual a escola que você deve colocar seu filho. Mas só falo no final do texto, porque não sou bobo nem nada e se eu dissesse agora você pararia de ler.



Existem duas escolas que eu não colocaria de jeito nenhum: a escola mais longe da sua casa e a escola mais cara. A primeira vai fazer você pegar trânsito, e trânsito acaba com a sua qualidade de vida. Ou a criança vai de van, uma hora pra ir outra hora pra voltar, e eu já estive em uma van escolar e sei que aquilo é barulho e grito e choro. A escola mais cara, apesar de tentadora, tem dois problemas: falta de convívio com pessoas diferentes e a necessidade de você trabalhar como um maluco pra conseguir pagar. Quanto mais você trabalha menos tempo tem com o filho e aí já viu, o mundo está cheio de gente rica e infeliz.



O segredo é entender que a escola não é uma forma de terceirizar a educação do seu filho. Se você não tem tempo ou saco pra educar um filho não vai ser uma professora que vai educar trinta crianças. Além disso, a escola padronizadora está cada vez mais obsoleta: o mercado de trabalho não absorve mais a mão de obra mediana, pensada desde a revolução industrial, mas indivíduos com características especiais. A melhor escola explora as potencialidades individuais do seu filho, o melhor método é personalizado. Nesse sentido, escolas que misturam matérias e alunos de diferentes idades são interessantíssimas. Existem iniciativas no Brasil inspiradas na Escola da Ponte, de Portugal, e no método finlandês, onde o aluno escolhe o que vai fazer. As escolas construtivistas e antroposóficas também incentivam crianças criativas, algo que vai ser importantíssimo para as profissões no futuro.



Por fim, pra você que pulou direto do primeiro parágrafo pra cá e depois reclama que seu filho não tem saco pra ler um livro, a melhor escola é aquela na qual o seu filho é feliz. Crianças são seres cheios de energia e ânimo e é uma pena que muitas vezes tenham que ir obrigados para a aula. Do nosso tempo de escola lembramos pouco das matérias: o que sobra são nossos amigos, nossos bons professores, nossas brincadeiras favoritas. O verdadeiro professor é a sua presença, o seu exemplo e o seu amor. O resto é miragem, nesse deserto que criamos pra nós mesmos.





