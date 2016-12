Balneário Camboriú promete oferecer o mais belo show pirotécnico do Sul do país na festa da virada do ano na Praia Central da cidade. A partir de 10 balsas posicionadas a cerca de 400 metros da orla serão disparados cerca de 1.350 tiros, ou 20 toneladas de explosivos que foram encaixados em 40 toneladas de estruturas fixas nas embarcações. A previsão é de pelo menos 15 minutos de espetáculo no céu, com efeitos que simularão pinturas com cores, desenhos e ritmos, formando figuras geométricas como corações, carinhas felizes, o planeta Saturno, estrelas, coqueiros e círculos. Os preparativos da Vision Show, empresa responsável pelo montagem do show levaram 30 dias (foto).

Enquanto isso

Florianópolis não terá toda a exuberância dos anos anteriores, mas graças à iniciativa privada também terá assegurado o show de fogos no Réveillon. Na virada para 2016 foram 22 minutos e este ano serão 12 minutos, com apenas três balsas posicionadas na Beira-Mar Norte.

Na conta

Cesar Souza Junior reafirmou nesta terça que o salário dos servidores de Florianópolis será pago no dia 30 de dezembro, conforme havia assegurado.

Quarta quente

Câmara de Florianópolis tem nesta quarta sessão extraordinária para votar o pacotão de seis projetos enviados pelo prefeito Cesar Souza Junior. Alguns também interessam ao futuro governo de Gean Loureiro. Será uma espécie de prévia da futura bancada governista, com debates acalorados no plenário.

OPS!!

Pode ter sido do excesso de hormônios no peru ou o maracujá da farofa requentada que sobrou da ceia, mas o fato é que esta coluna trocou as bolas da nota BBB na Ilha, publicada na edição desta terça. O nome correto do restaurante na Cachoeira do Bom Jesus que terá show de reggae na festa da virada é Enseada 42, não Mirante.

Deserto

Com termômetros marcando 41oC, o Centro de Floripa estava literalmente às moscas nesta terça à tarde.

