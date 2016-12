Para muita gente, férias também é hora de botar a leitura em dia. Deitar à rede numa sombra de árvore e passar algumas horas desligado do mundo, folheando página após página, acredite, é um dos dos maiores prazeres da vida.

Agora, se você pretendia aproveitar estes dias de dolce far niente para visitar a Biblioteca Pública de SC (foto), no coração de Floripa, pode esquecer. Estará fechada até dia 9 de janeiro, dentro do pacote de recesso adotado pelo governo do Estado.

Incentivo às startups

Em janeiro entrará em vigor a regulamentação, implementada pela Lei Complementar 155/2016, da figura do "investidor-anjo", pessoa física ou jurídica que emprega recursos próprios em empresas em estágio inicial. Com isso, o investidor ganha mais segurança jurídica e não responderá por qualquer dívida da empresa, nem mesmo em caso de recuperação judicial. Para o advogado Eduardo Moretti, a expectativa é que a medida gere um aumento no investimento em startups, que passam a ter um ambiente mais atrativo para prospecção de investidores.

