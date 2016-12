A Comcapcontará a partir da próxima semana com um reforço de 121 trabalhadores em contrato temporário para atuar na limpeza das principais praias da Ilha de SC. Na temporada passada, a produção de resíduos sólidos aumentou 56% no pico do turismo, entre o Natal e a primeira quinzena de janeiro. Com uma média de 1,1 quilo de produção de resíduos per capita, é como se, nestes dias de verão, vivessem em média 713 mil em Florianópolis.



Enquanto isso

Nunca é demais lembrar que cada um também precisa fazer a sua parte para garantir a praia limpa. Não custa levar junto uma sacolinha plástica para recolher o lixo produzido após o dia de curtição ou procurar uma das lixeiras para jogar restos de milho e água de coco, por exemplo. Se todo mundo ajudar, fica mais fácil. Caso contrário, nem um exército de garis dá conta.

Recuperação ambiental

Nos últimos 30 dias foram retiradas da Baixada do Maciambu, área localizada no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, mais de 1,2 mil árvores de pinus - espécie invasora que compromete a fauna e flora local. A ação faz parte da recuperação que será feita no parque por meio da reinserção de mais de 20 espécies nativas e a remoção de plantas exóticas. A responsável é a Autopista Litoral Sul, como uma das medidas compensatórias das obras do Contorno Viário de Florianópolis. A determinação foi para uma área de 83,2 hectares, mas a concessionária optou por restaurar 350 hectares.

