A dramática situação enfrentada pelo Imperial Hospital de Caridade levou a direção a encaminhar ofício ao Sindicato dos Servidores da Saúde. No documento, é feito um apelo pela volta dos servidores ao trabalho, já que, segundo a direção da instituição, o hospital corre o risco de ser fechado por falta de condições de atendimento. Dos 937 servidores, 746 já tiveram o 13º integralmente pago. A prioridade da direção é regularizar o pagamento dos demais o mais rapidamente possível. Chegou a hora de o bom senso falar mais alto.



Madrugadão

Diz o ditado que Deus ajuda quem cedo madruga. Gean Loureiro marcou a primeira reunião do secretariado do seu governo para o dia 2 de janeiro, a partir das 6h da manhã.

Enquanto isso...

Gean chega hoje a Florianópolis após o passeio de uma semana com a família na África do Sul. Até sexta-feira quer fechar a equipe com pelo menos 12 secretários, que acumularão outras pastas até o envio do pacote de reforma administrativa à Câmara em Fevereiro.

A força dos eventos

Passaram pelo CentroSul – Centro de Convenções de Florianópolis, nos primeiros 11 meses desse ano, 223 mil congressistas, sendo que uma parte considerável deste público veio de outras cidades. Por baixo, injetaram cerca de R$ 20 milhões na economia do município.

Prata da casa

O nome é complicado, sialoendoscopia, a endoscopia de glândulas salivares, um tratamento inovador, não invasivo e que pode ajudar a melhorar a vida dos pacientes que sofrem com a falta da saliva (boca seca) e inflamações nas glândulas salivares. Santa Catarina e o Brasil são destaque nessa área com a médica catarinense, otorrinolaringologista, Gabriela Robaskewicz Pascoto. É a primeira na América Latina a realizar a sialoendoscopia.

