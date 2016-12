Uma discussão por estacionamento em frente à galeria Torres de Campinas, no bairro Campinas, em São José, acabou na polícia. Tudo porque a cliente de um salão de beleza deixou o carro em uma das vagas anexa à calçada. Ela estava acompanhada do filho de seis anos. As sócias de uma outra loja do centro comercial mandaram ela sair, alegando que era local privado. A condutora se negou por entender que se tratava de via pública. Foi quando três mulheres partiram para uma violenta agressão física contra a motorista.



Aliás

A vítima sofreu várias escoriações e está usando até coleira cervical. O episódio foi na terça-feira. Nesta quarta-feira, a Polícia Militar esteve no local e mandou que as lojistas retirassem toda e qualquer sinalização limitando o uso da vaga, além de ouvirem um sermão e responderem processo por agressão.

Aquele abraço

Protetores ambientais e homens da PM Ambiental visitaram uma escola em Ingleses, Norte da Ilha de SC, onde falaram da importância da preservação, dos cuidados com a natureza e brincaram de roda. Ao final, ainda trocaram o mais belo presente que se conhece, um caloroso abraço.

Foto: Comunicação Social PM Ambiental / Divulgação

Tá dominado

O entorno do Terminal Rita Maria, em Florianópolis, transformou-se em um verdadeiro camping de artistas de rua e mochileiros. Tem barraca para todo o lado, especialmente nas áreas debaixo das pontes e dos elevados. Uma farra sem nenhum tipo higiene. Fiscalização então, ninguém nem ouve falar.

Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini



Garças enfeitam árvore no interior de Santa Catarina



Câmara aprova PL do nome social e de reconhecimento da identidade de gênero em Florianópolis



Fatma afirma que cumpriu com itens acordados e enviará relatório ao TCE-SC