Doreni Caramori Júnior deve ser confirmado como secretario de Turismo e Tecnologia de Gean Loureiro. Seu nome não consta na lista quíntupla sugerida por 12 entidades do trade turístico da Capital ao prefeito eleito.

Espírito natalino

Cerca de 70 moradores de rua puderam saborear uma ceia de Natal oferecida pelo vereador Tiago Silva (PMDB) no albergue da prefeitura de Florianópolis, sábado à noite. Após um banho e vestindo roupas limpas, todos confraternizaram. Muitos não esconderam a emoção pelo momento.

Chave do cofre

Advogado Paulo Freta Moreira, filho do vice-governador Eduardo Pinho Moreira, deve ser o secretário da Fazenda de Florianópolis no governo Gean Loureiro. Será dele a missão de apresentar um relatório detalhado sobre a verdadeira situação financeira do município. Nos bastidores comenta-se que a dívida herdada é bem superior aos R$ 90 milhões anunciados oficialmente.

Lavada

Vereador Guilherme Pereira (PR) será o presidente da Câmara de Florianópolis com o apoio de 18 dos 23 parlamentares. Afrânio Boppré (PSOL) tem assegurado quatro votos e Pedro Silvestre (PP), o Pedrão, o campeão na eleição, acabou isolado no parlamento municipal.

Outros tempos

Comentário de um tucano de alta plumagem durante almoço com o senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB: se vivo fosse, Luiz Henrique da Silveira não aceitaria passivamente o ingresso do PP no governo do Estado.



