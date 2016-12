Na tradição de Natal europeia, nessa época do ano, os pinheiros estão branquinhos de neve... e no interior de Santa Catarina a natureza também dá o seu toque especial. A diferença é que em vez dos flocos de neve, na araucária, bem na entrada do município de Castelo Branco, no Oeste, são as garças, provavelmente em busca de alimento, que enfeitam a árvore. O registro é do fotógrafo Julio Cavalheiro, do governo do Estado.



Natal em casa

Uma ativista de direitos humanos de Florianópolis, que passou os últimos seis meses presa por suposto envolvimento com o crime organizado, foi solta e vai poder passar o Natal em família por força de uma decisão do Tribunal de Justiça de SC. Segundo o advogado Alexandre Salum Pinto da Luz, a mulher, conhecida pelo trabalho de combate às torturas no sistema prisional, havia sido denunciada pelo Ministério Público junto com mais 15 pessoas. ¿Era um processo penal sem provas, tanto que o Tribunal não só acatou o pedido de habeas corpus como também rejeitou a denúncia do MP¿, disse.

A propósito

É grande a expectativa para o primeiro dia céu azul no litoral catarinense.

