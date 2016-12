O Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina determinou a interdição cautelar para o exercício da profissão do médico Omar Ferreira de Castro. A punição tem validade de seis meses a partir do dia 21 de dezembro. O nutrólogo foi preso em fevereiro deste ano, acusado de abusar de pelo menos 14 pacientes.



A Cesar o que é de Cesar

Prefeito Cesar Souza Junior transmitirá o cargo a Gean Loureiro neste domingo a partir das 19h na sede da administração municipal. Sai de cabeça erguida, convencido de que entregará o município em situação financeira melhor do que recebeu, com dívida de curto prazo na faixa dos R$ 80 milhões, valor muito distante do R$ 1 bilhão que tem sido ventilado. E sem responder a uma ação.

Conectados

Para facilitar a navegabilidade dos atletas, a Federação Catarinense de Tênis (FCT) acaba de lançar o novo site da entidade (www.fct.org.br), uma página própria que alia design e funcionalidade. De acordo com Rafael Westrupp, presidente da FCT, o portal vem atender uma demanda dos filiados. "Agora temos mais visibilidade para informações como balanço financeiro, valores das taxas, estatuto e eventos. E, além disso, o tenista vai poder efetuar cadastro, inscrições em torneios, verificar fotos e vídeos, entrar em contato direto om o departamento desejado através do "contato" e ter acesso ao sistema Tenis Integrado", explica.

Modo off

A partir desta quinta este colunista estará em férias até o dia 22 de janeiro. O Visor será comandado pela repórter Angela Bastos. Até breve.

