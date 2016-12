A Orquestra Sinfônica de Santa Catarina (Ossca) entregou, nesta semana, os brinquedos arrecadados no concerto Bravo SC 2016 a crianças da comunidade da Barra do Sambaqui, do Lar Nossa Senhora do Carmo, em Capoeiras, e a representantes da Associação de Moradores do Morro do Horácio. Na foto, o maestro José Nilo Valle, regente e diretor artístico da Ossca, cercado pelas crianças que vivem na Casa Lar Nossa Senhora do Carmo, entidade que há 22 anos abriga meninas e meninos em situação de risco.



O espetáculo Bravo SC possibilitou a arrecadação de cerca de 500 brinquedos e marcou os 23 anos da Sinfônica Catarinense, que é considerada desde 2009 patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado.

Morreu ontem em São Miguel do Oeste o ex-prefeito e ex-deputado Luiz Basso, aos 82 anos. Como deputado do PMDB, na década de 1980, apresentou e teve aprovado um projeto de lei que instituiu a bombacha e as vestimentas gaúchas como trajes oficias em Santa Catarina. E era assim que se vestia no plenário da Alesc.

Foi graças ao trabalho da Procuradoria Geral do Estado que Santa Catarina garantiu o repasse de R$ 63 milhões referentes à multa paga pelos contribuintes que regularizaram recursos não declarados no exterior. A medida provisória do governo federal autorizando o repasse foi assinada esta semana. Em outubro, a procuradoria catarinense, junto com outros Estados, entrou com ação no STF buscando garantir essas verbas, cujo repasse estava sendo negado pela União. Em novembro, a ministra Rosa Weber concedeu liminares favoráveis. A decisão fez com que a União reconhecesse os argumentos dos Estados.

