Uma das primeiras medidas que serão exigidas do novo governo de Gean Loureiro é um choque de ordem no Centro da Capital. Tudo bem que o momento é de crise econômica e as pessoas precisam trabalhar, mas a informalidade que tomou conta das principais ruas de Floripa está demais.

