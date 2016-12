Tudo bem que a temporada recém começou e ainda é cedo pra comemorar, mas a boa notícia é que dezembro está com o maior número de praias catarinenses próprias para banho em três anos. De acordo com um levantamento da Fundação do Meio Ambiente (Fatma), neste mês, 78,15% dos 214 pontos analisados estão liberadas. A média para o mesmo período em 2015 foi de 71,55% e, em 2014, de 73,36%.



Aliás

De acordo com a fundação, a melhoria é resultado de uma série de fatores como poucas chuvas, obras de saneamento e drenagem pluvial e muita fiscalização por parte dos órgãos municipais de meio ambiente, concessionárias de água, como a Casan e também da Fatma. Os números negativos do ano passado, quando a quantidade de praias próprias para banho foi de 67% também ajudaram na conscientização da população. Quem não cuida não pode exigir.

Apoio aos guarda-vidas

A WOA Empreendimentos Imobiliários patrocinou e implantou, dentro do projeto Além Muros, cinco postos salva-vidas em Florianópolis. São dois na Praia Brava, além da Praia do Forte, Ponta das Canas e Cachoeira do Bom Jesus (foto)

Foto: José Valdoir Corrêa / Divulgação

Saúde da mulher

Anna Paula Heiderscheidt Adegas, filha do ex-prefeito Ronério e da deputada Dirce, será a secretaria municipal de Saúde de Palhoça. Quer dedicar atenção especial à saúde das mulheres na rede pública.

Homofobia velada?

A maior parte dos textos mundo afora sobre a morte do cantor George Michael destacava em algum momento a informação de que ele era homossexual assumido. Como se a orientação sexual de um dos maiores cantores pop do mundo fosse imperativa no seu processo de criação. Desnecessário!

Fim dos fundos

Deputado Leonel Pavan (PSDB), em entrevista ao colega Renato Igor da CBN Diário, já falou como secretário de Estado do Turismo Cultura e Esporte, mesmo que a posse seja apenas dia 9 de janeiro. Defendeu o fim dos fundos para Esporte, Cultura e Turismo. Disse que isso já deu muito problema no passado, inclusive com caso de polícia (ex-secretário Gilmar Knaesel, também tucano à época em que comandou a mesma pasta).

