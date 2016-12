Nada é tão ruim que não possa piorar. Que o digam os 295 prefeitos catarinenses, surpreendidos nesta quarta pela manhã com a informação de que os R$ 216,9 milhões referentes ao repatriamento só entrará na conta nesta sexta. Como nesta sexta-feira, 30 de dezembro, será feriado bancário, na prática, não poderão utilizar o dinheiro para fechar as contas do ano ou pagar a última folha dos servidores em 2016. A Federação Nacional dos Municípios tentou de todas as formas convencer o Ministério da Fazenda a antecipar a transferência dos recursos para esta quinta-feira, último dia útil do ano no sistema bancário. Nesta quarta pela manhã veio de Brasília a péssima notícia de que não seria possível antecipar em 24 horas a transferência do dinheiro.



Sissi Blind, presidente da Federação Catarinense dos Municípios (Fecam), disse à coluna que não tem como precisar quantas prefeituras contavam esta grana extra para fechar as contas ou pagar funcionários, mas diante da brusca queda na arrecadação ao longo dos últimos dois anos seria um alento no caixa.

- Todos os municípios serão prejudicados de uma forma ou de outra. Mesmo aqueles que estão com as contas mais equilibradas, porque há também um questionamento contábil e jurídico sobre a utilização deste recurso que somente estará liberado a partir da segunda-feira, dia 2. Mais aí já é um novo exercício fiscal e, em muitos casos, com novos governantes. Como é que fica? - questiona a prefeita de São Cristóvão do Sul.

Em Florianópolis, o prefeito Cesar Souza Junior contava com R$ 7 milhões deste repasse do repatriamento para fechar a folha de pagamento dos servidores que será paga nesta sexta. Sem este dinheiro, teve de refazer às pressas o plano da última folha, orçada em R$ 70 milhões. Decidiu que todos os aposentados e os servidores com renda até R$ 5 mil receberão normalmente o salário nesta sexta. Os demais, cerca de 25% dos funcionários municipais, terão o dinheiro creditado na segunda-feira.

Cezar Souza e Sissi são unânimes na tese de que, mais uma vez, as prefeitura ficaram por último na fila da distribuição de recursos entre União, estados e municípios.

- Não tenho dúvida que o grande debate em 2017 será sobre a quebradeira das prefeituras pelo Brasil afora. Este modelo precisa ser revisto urgentemente - disse Cesar Souza Junior.

