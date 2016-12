À espera dos hermanos que prometem lotar a Capital na temporada, o Floripa Shopping decidiu inovar na comunicação das máquinas de pagamento e cancelas do estacionamento e em todos os elevadores. As informações também estão disponíveis em espanhol. Para 2017, o empreendimento, que fica às margens da SC-401, principal rota do norte da Ilha, espera receber 20% a mais de turistas do que no verão passado.



Conflito de interesses

A Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de SC (Fhoresc) não gostou da movimentação da Fecomércio/SC, que tenta atrair entidades do segmento turístico. A atitude já levou o sindicato de Chapecó a promover o desligamento da Fhoresc, que, segundo o presidente Estanislau Bresolin, detém por lei a representação exclusiva da sua categoria em Santa Catarina.

Cobertor curto

O presidente da Câmara de Criciúma, Daniel Freitas (PP), encaminhou ofício ao secretário de Estado de Segurança Pública, César Augusto Grubba, questionando a transferência de 40 soldados PMs, recém-formados, lotados em Criciúma, para Laguna e Imbituba, durante a Operação Veraneio. Acha pouco.

