O movimento nos hotéis da Grande Florianópolis teve pequeno aumento neste Natal em relação ao mesmo período do ano passado (0,77%), de acordo com levantamento do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Grande Florianópolis (SHRBS) da região. Segundo Estanislau Bresolin, presidente da entidade, a expectativa de um período com muitos visitantes, principalmente argentinos, gaúchos e paulistas, se confirma com esses números. A pesquisa foi realizada em 57 hotéis, com 5228 unidades habitacionais, das quais 3450 estavam ocupadas na noite de Natal, entre os dias 24 e 25 de dezembro.

Entre os locais pesquisados, apenas os estabelecimentos das regiões termais registraram decréscimo (2,77%) - resultado previsível, já que nesta época a preferência dos turistas é do mais próximo possível da areia. As variações positivas foram detectadas nas praias (0,08%), no centro da Capital (0,63%), e no Continente (1,38%). "Estamos ainda no início da temporada e aguardamos por um bom período, torcendo para que os gargalos que enfrentamos nos anos anteriores sejam ao menos diminuídos", diz Bresolin.

