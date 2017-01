Menos de um mês à frente da prefeitura de Florianópolis, Gean Loureiro enfrentou sem dúvida a semana mais difícil do novo governo. Por pouco, as manifestações contra o pacotaço na Câmara não tiveram vítimas mais graves. Mas apesar de todas as críticas, segue convencido de que as mudanças neste ritmo frenético são fundamentais para Florianópolis voltar a crescer.



A carga horária diária de trabalho impressiona. Às 6h da manhã já está na rua para visitar obras ou falar com as pessoas nos semáforos. Depois faz visitas-surpresas às secretarias e só então dedica um tempo aos despachos. Não para nem para almoçar (faz lanche) e segue nesta batida sem parar até mesmo nos finais de semana. Tem chegado em casa geralmente depois das 23h.



Ele quer implementar conceitos da iniciativa privada na gestão pública como meritocracia e indicadores de produtividade. Se vai dar certo ou não, só o tempo dirá. Mas o que não falta a Gean Loureiro é convicção no seu governo. "Em quatro anos teremos R$ 500 milhões em investimentos na cidade por meio das Parcerias Público-Privadas", diz, ao citar o modelo de gestão que mais acredita.



O gabinete é um dos locais em que ele menos fica. Tanto que não fez nenhuma alteração substancial na decoração da sala, com exceção de uma pequena bandeira do PMDB logo na entrada. Profundo conhecedor do Legislativo (vereador, deputado estadual e federal), sabe que precisa vencer esta etapa da reforma administrativa para a gestão decolar. A conferir apenas qual será a força das turbinas para alçar voo.

Enquanto isso

Quem já anda reclamando de tamanha dedicação à prefeitura é a perna esquerda de Gean Loureiro, que está inchada por não comparecer às sessões de fisioterapia obrigatórias desde o acidente de carro.

Aula de democracia

O Café Sorrentino definitivamente é o espaço mais democrático da Ilha de Santa Catarina atualmente. Nesta sexta-feira, na hora do almoço, estavam lá para saborear o risoto de siri do Nivaldinho defensores das três principais correntes políticas da cidade: o vereador Afrânio Boppré (PSOL), o vice-prefeito João Batista Nunes (PSDB) e o ex-secretário de Comunicação de Cesar Souza Junior, jornalista João Cavallazzi.

Aliás

Sentados cada um à sua mesa, conversaram, claro, sobre Florianópolis. Boppré disparou críticas aos dois governos (Cesar e Gean). João Batista saiu em defesa da atual administração e Cavallazzi fez o contraponto com dados da gestão passada. Tudo no mais elevado nível e com a marca do bom humor ilhéu. Uma aula de democracia em tempos de intolerância.

Bastidores das tragédias

Após a morte do Teori Zavascki, a gaúcha Deborah, que trabalha numa clínica de fisioterapia ao lado da casa do ministro em Porto Alegre, procurou o presidente da Assembleia Legislativa, Gelson Merísio, via rede social, para relatar uma conversa que teve com o vizinho no final do ano. Contou que o ministro tinha ficado muito feliz ao ganhar uma camiseta da Chapecoense durante encontro com Merísio – por isso o deputado não estava no voo à Colômbia. Ela também relatou as palavras de Teori ao comentar a tragédia com tantos jovens jogadores: "Não tenho este medo até porque vivo dentro de avião. Se acontecesse comigo, não seria tão tragédia porque já vivi bem e bastante, mas lógico que sempre queremos viver mais e mais".

A força do arco-íris

Movimento LGBT está organizando para quarta-feira uma manifestação contra os vetos do prefeito Gean Loureuro aos projetos do vereador Tiago Silva que combatem a homofobia na Capital.

Desceu quadrado

Agora é oficial. A Ambev anunciou no final da tarde desta sexta-feira que não irá patrocinar o desfile na Passarela Nego Quirido. A expectativa da Liga das Escolas de Samba de Florianópolis (Liesf) era de que a fabricante de bebidas, por meio da marca Skol, bancasse uma cota de pelo menos R$ 1 milhão. A empresa reafirmou o investimento nos blocos e atrações do Carnaval de rua.

A propósito

Se o vereador Edinho Lemos também pedir pra sair do governo Gean, o prefeito já pode pedir música no Fantástico?

