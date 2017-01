Foto: Diorgenes Pandini / Agencia RBS

Greve dos municipários não deve atingir a Comcap. Com regime celetista e não estatutário, os funcionários da Comcaptêm data-base e plano de carreiras diferentes dos demais servidores. Considerado serviço essencial, até para fazer assembleia o sindicato precisa avisar a direção. Até esta quarta à noite, não havia agenda nesse sentido, de acordo com o presidente Carlão Martins. A reunião que ele teve com a direção do sindicato foi para tratar de assuntos pontuais, como renovação de frota, dívidas e repasses.

Enquanto isso

O presidente-interventor diz que continua encantado (expressão usada por ele ao chegar na companhia) com a empresa e a experiência de tentar mantê-la pública, conforme compromisso do prefeito Gean Loureiro(PMDB). Além disso, destaca a qualificação dos profissionais. Admite, no entanto, a necessidade de ajustes e ser necessário implantar uma governança corporativa, a exemplo de outras empresas. Questionado sobre a possibilidade de negócios com o setor privado, disse não ver nada de errado:

- O que temos de aprender é a fazer negócios bem-feitos, que sejam bons para os dois lados.

Remédio amargo

Carlão diz que decisões nada agradáveis já foram tomadas, como a possibilidade de incorporação de vantagens, função gratificada. Foi enfático:

- Empregado que sai de seis para oito horas para ocupar cargo de chefia, isso não vai mais acontecer na companhia.

Conta, ainda, que está proibida qualquer movimentação de pessoal dentro da companhia, o que invariavelmente implica custos para cima. Na avaliação de Carlão, a sociedade espera da Comcap um serviço com qualidade, eficácia e eficiência. Reconhece que hoje a prestação é eficaz, mas não eficiente. Por isso, a necessidade de implantar um novo modelo de gestão na companhia.

Aviso

"Cada Estado vai ter a sua retaliação", frase do governador do Rio Grande de Norte Robinson Faria (PSD), ontem, sobre a crise do sistema prisional no país.

A céu aberto

Os muros que dão acesso à praia do Morro das Pedras, no sul da Ilha, estão ganhando pinturas e sendo revitalizados. A associação comunitária, junto com os moradores, colocou a mão na massa, chamou artistas e correu atrás de incentivadores para aquisição do material para produção da obra da chamada galeria a céu aberto. Todos os finais de semana eles se reúnem para dar vida ao local. Neste sábado, 21, terá apresentação da banda Survival. Tudo isso ocorre depois que a Justiça liberou os acessos à praia e os tornou públicos, antes fechados e alvo de briga judicial que se arrastou por quase um ano em função das obras irregulares que obstruíam o acesso.

*Ângela Bastos é interina da coluna de Rafael Martini. O colunista retorna de férias no dia 23 de janeiro.



