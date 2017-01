Na política costuma se dizer que parabrisa de carro é grande e o retrovisor pequeno porque pra frente é que se anda. O governo do prefeito Gean Loureiro terá hoje seu primeiro grande teste com a análise do pacotaço da reforma administrativa no Legislativo municipal. O presidente da Câmara, vereador Guilherme Pereira (PR) deve colocar em votação entre 29 e 32 projetos de interesse do Executivo. Sete foram retirados da pauta a pedido do Ministério Público Federal, por afetarem o Plano Diretor. Pereira esteve reunido ontem à tarde com o MPF e defendeu a tese de que pelo menos três poderiam se mantidos por não terem relação com o PD. Daí a possibilidade de variação no número exato de projetos que irão a plenário.

É mais do que legítimo o novo governo propor mudanças na legislação para colocar ordem na casa. E tentar salvar a caótica situação financeira herdada. Logo, a expectativa é de que a nova base governista aprove com média de 16 votos favoráveis em cada um dos itens todo o pacote. Mas o clima será de panela de pressão. Ontem, o Sindicato dos Servidores Municipais já estava com carro de som em frente à Câmara. E a mobilização de hoje será ainda mais intensa.

Tanto que um forte esquema de segurança será montado para evitar confrontos. Até a Diretoria de Comunicação da Câmara está sugerindo aos jornalistas que vão trabalhar na cobertura para chegar cedo. A sessão começa às 10h e a previsão é iniciar o credenciamento a partir das 6h da manhã.

Alguns pontos da reforma fazem todo o sentido, ainda mais em tempos de crise, como por exemplo reduzir o percentual do pagamento de hora extra de 200% para os servidores. A média na iniciativa privada é de 50% e até mesmo no Estado este é o índice aplicado sobre cada hora excedente da jornada de trabalho. O que ainda não está claro é a insistência do governo em suspender o Plano de Cargos, Comissões e Salários. A tese do gabinete do prefeito é de que se for mantido o PCCS, haverá um incremento de R$ 23 milhões na folha em 2017, atualmente em cerca de R$ 70 milhões ao mês, inviabilizando por completo o pagamento do funcionalismo a partir do segundo semestre. Por isso o projeto de suspensão por 12 meses do plano. O que não foi dito, ou omitido, é que o atual Plano de Cargos e Salários já possui travas legais que barram a sua aplicação caso a prefeitura esteja em situação financeira delicada, o que é o caso, ou não esteja cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Esta cláusula inclusive foi acordada com o próprio Sindicato no projeto aprovado por unanimidade pela Câmara no governo passado. E foi exatamente por isso que os reajustes previstos no Plano não foram aplicados em 2016 com a compreensão dos servidores municipais. Pelos cálculos da atual administração, o custo da folha já bateu em 58%, sendo que o limite legal da LRF é de 54%.

Logo, bastaria aplicar a trava legal do Plano de Cargos e Salários e o funcionalismo não poderia nem sequer reclamar. Mas da forma como está colocada, como se os servidores fossem os únicos culpados pela quebradeira da prefeitura, o governo municipal pode estar tensionando demais a corda justo no momento em que deveria buscar a negociação.

Gean como prefeito recém empossado merece um voto de confiança para botar a casa em ordem. Mas se quer fazer a Capital andar pra frente, precisa dar uma espiada no retrovisor e aprender com os erros de outros que ocuparam a mesma cadeira achando que iriam revolucionar a cidade e acabaram saindo quase pela porta dos fundos.

Tranca na rua

Bastou um caminhão tanque quebrar ontem pela manhã na Ponte Colombo Salles (sentido Ilha-Continente) para o trânsito simplesmente parar na região central de Florianópolis. E olha que muita gente ainda está de férias, incluindo-se aí todas as escolas.

Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini







Leia todas as notícias do Diário Catarinense