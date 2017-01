Foto: Seap / Divulgação

A notícia apavorou o mundo. Foram 54 os detentos mortos no massacre do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus. Apesar de ser no distante Amazonas, o ocorrido faz pensar sobre a realidade do sistema penal nas demais regiões do país. Para o advogado criminalista Francisco Ferreira, a tragédia é resultado do descaso com que o poder público trata o sistema prisional. Conforme ele, quando acontece esse tipo de barbárie, as autoridades se apressam em dizer que isso e aquilo está sendo acompanhado ou será solucionado com base em ações profiláticas por parte dos órgãos de inteligência. O problema, diz, é que via de regra as iniciativas tardam.

Foto: Leandro Maciel / RBS

Para o advogado, a sociedade tem que não só exigir do Estado, como também acompanhar a implementação de medidas efetivas, sob pena de submissão à subversão da ordem social. Parece absurdo se pensar que presos sob proteção do Estado são esquartejados pelo ódio deflagrado por grupos rivais, os chamados comandos. Esses mesmos que infestam as cadeias de todo o país e ordenam ações para fora dos muros, como diversas vezes ocorreu também em Santa Catarina. E que por aqui também já mataram outros detentos. Não bastasse tamanha violência, convém lembrar que, mesmo funcionando como parceria entre público e privado, indenizações às famílias são pagas pelo governo do Estado.

O Brasil, quarto país do mundo que mais prende pessoas, ainda não aprendeu que o encarceramento de criminosos não é a única resposta à delinquência. Países que alcançaram estágios satisfatórios de paz social investem na prevenção, na educação e na oferta de oportunidades - alternativas que parecem mais eficientes do que o simples combate policial aos criminosos.







*Ângela Bastos é interina da coluna de Rafael Martini. O colunista retorna de férias no dia 23 de janeiro.



