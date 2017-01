Foto: Diorgenes Pandini / Agencia RBS

Desde esta terça nenhum paciente está sendo operado no Serviço de Neurocirurgia do Hospital Governador Celso Ramos, na Capital. Sem vagas na Unidade de Terapia Intensiva, os médicos decidiram suspender os procedimentos. Documento assinado por oito profissionais, entre eles o médico Antônio César de Mello Mussi, foi despachado para o Samu. Isso significa que, em caso de emergência grave como sintomas de AVC em pacientes, ambulâncias não devem seguir para a instituição. Atualmente existem seis internos com doenças neurológicas graves aguardando por cirurgia. Nos últimos dias, dizem os médicos, três pacientes que também aguardavam para serem operados entraram em coma e correm risco de morrer. Os médicos garantem que para receber novos pacientes será necessário primeiro operar os que lá estão. Para isso, é preciso abrir vaga na UTI.

Meninos também se protegem

Meninos na faixa etária de 12 a 13 anos já podem ser vacinados contra o HPV pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nos postos de vacinação de todo o país. Até o ano passado, esta imunização era feita apenas em meninas.

