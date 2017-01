Foto: Jefferson Botega / Agencia RBS

Recém assumiu a prefeitura de Florianópolis e bate à porta da administração Gean Loureiro (PMDB) a possível primeira greve dos municipários. Com salários atrasados, a categoria faz assembleia geral nesta quinta, 13h30min, na Praça Tancredo Neves. Estão convocados ativos e aposentados. Sem dinheiro em caixa, a promessa do ex-prefeito César Souza Junior (PSD) e da Equipe de Transição de que até dia 31 de dezembro os salários estariam em dia não foi cumprida. Expectativa é que o pagamento do IPTU com desconto, nesta quinta, ajude. Pelos cálculos da nova administração, só R$ 18 milhões dos R$ 64 milhões foram pagos em salários que incluem também pensionistas.



Deixou a desejar

Os estabelecimentos da Grande Florianópolis tiveram alta de apenas 1,63% na taxa de ocupação neste Réveillon, em relação ao mesmo período no ano passado. A pesquisa é do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Capital.

Por falar nisso, Manezinho que conhece bem a cidade não acredita que Florianópolis tenha recebido 1,1 milhão de pessoas na virada de ano. Bem diferente de anos anteriores, observa, andou pelos balneários e viu grande número de imóveis vazios. Além de que, bem diferente de anos anteriores, as rodovias com menos engarrafamentos.

Boa pedida

A temporada de verão da Camerata Florianópolis leva Bob Marley ao teatro na próxima sexta e sábado no Teatro Ademir Rosa às 21h, e de domingo (8) a terça (10), no mesmo local e horário o Greatest Hits 2017.



Curto e grosso

Dupla do #DCpelaspraias flagrou o inusitado aviso. Cena num mercado do centrinho da Barra da Lagoa.

Foto: Léo Cardoso / Agencia RBS

*Ângela Bastos é interina da coluna de Rafael Martini. O colunista retorna de férias no dia 23 de janeiro.



Acompanhe as últimas publicações da coluna



Massacre em presídio de Manaus traz lições para o mundo



ONU pede investigação "imediata" sobre presídio de Manaus



Juiz chamado por presos para negociar é suspeito de ligação com facção do Amazonas