A respeito da nota "Tomara que assim", publicada nesta quarta na coluna, a assessoria de comunicação do governo Colombo encaminha o seguinte texto:

"O governador Raimundo Colombo vem cumprindo praticamente todas as promessas feitas ao longo da campanha em 2010 em relação à área da saúde. Alguns das obras: ampliação e reforma do Hospital Florianópolis, no Estreito; reforma de toda a área de emergência do Hospital Celso Ramos; reforma e ampliação das salas de cirurgias no Hospital Infantil Joana de Gusmão; entrega do Hospital de Biguaçu; ampliação do Hospital Tereza Ramos, em Lages; ampliação do Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí; ampliação do Hospital São José, em Criciúma; ampliação da UTI do Hospital de Videira; reforma e ampliação do Hospital Universitário Santa Terezinha, em Joaçaba; ampliação do Hospital São Paulo, de Xanxerê; ampliação do Hospital Regional do Oeste, em Chapecó; ampliação do Cepon, com atendimento 24 horas e a construção do centro de cirurgias do Cepon; construção de novas alas e dos novos centros cirúrgicos no Hospital Hans Dieter Schmidt, em Joinville; ampliação do Hospital Seara do Bem, em Lages".



Que assim seja!

Diz ainda a nota, "como pode ver, o governo Colombo não descuidou da saúde em Santa Catarina e manteve, mesmo com a queda na arrecadação, os repasses para os hospitais filantrópicos, entre outros, em diversos municípios". Cabe ao usuário do sistema de saúde público de Santa Catarina avaliar a resposta oficial encaminhada pelo governo.

*Ângela Bastos é interina da coluna de Rafael Martini. O colunista retorna de férias no dia 23 de janeiro.



