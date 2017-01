O ranking de Governança Pública das Cidades Brasileiras, recém-divulgado pelo Conselho Federal de Administração, coloca sua gestão como a terceira mais eficiente do Brasil e em primeiro lugar no Estado. Qual o segredo para alcançar uma reeleição com 70% de votos e quase 80% de aprovação do seu governo?



Costumo dizer que não existe milagre. O segredo de uma boa gestão é basicamente a partir de três pilares simples, mas que exigem muito comprometimento.



Primeiro e mais importante é a capacidade de diálogo com a sociedade, servidores e Câmara de Vereadores. Quanto mais aberto você estiver à negociação, maior a chance de alcançar os resultados prometidos. É impossível fazer qualquer mudança, e várias se fazem necessárias, se não for precedida de muita conversa.



O servidor, por exemplo, só vai acreditar no seu projeto se for convencido, se tiver muita transparência. Técnicas de planejamento também são fundamentais. Não entendo que um prefeito precise de curso superior, mas ele precisa estar qualificado para ocupar a cadeira. Só boa vontade não basta. E, por fim, despertar o senso de urgência na sua equipe.



O servidor público, mesmo que queira, tem dificuldade em dar uma pronta resposta às demandas do cidadão porque acaba engolido pela burocracia. É preciso ser criativo para encontrar alternativas que vençam este lapso temporal entre as necessidades da sociedade e a capacidade de atendimento do serviço público.

O ano de 2017 promete ser ainda mais difícil para as prefeituras diante da crise econômica que não dá sinais de arrefecimento. Como fazer uma boa gestão com menos dinheiro em caixa e as demandas por serviço público aumentando?

É preciso ter muita seriedade no trato do dinheiro público. Não dá pra achar que os recursos são ilimitados. Ou imaginar que a tinta da caneta de prefeito resolve qualquer problema. Por isso é preciso muito equilíbrio na hora de fazer escolhas. Por exemplo, nossos secretários municipais não têm celular.



Pode parecer pouca coisa, mas no fim do ano pode representar uma economia de R$ 400 mil. Para um município de 36 quilômetros quadrados, com apenas 23% de área ocupada, isso faz uma senhora diferença. A pressão diária para quem senta na cadeira de prefeito é muito grande. Não se trata de fazer economia burra. É preciso ousar, inovar na gestão. Gosto muito do exemplo de Brejo Santo, no interior do Ceará.



É um dos municípios mais pobres do país, castigado pela seca, mas que alcançou a excelência na educação. Uma escola deles (Maria Leite de Araújo) alcançou a maior nota do Brasil, 9,6, para o primeiro ciclo do fundamental, de acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), apurado pelo Ministério da Educação (MEC).



Eles não fizeram nenhum milagre, apenas arregaçaram as mangas e foram à luta. O resultado foi um feijão com arroz bem temperadinho. É mais honesto com a sociedade servir uma comida caseira saborosa do que prometer filé mignon e entregar carne de pescoço.

