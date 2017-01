Faixa estendida na passarela pouco antes do início da SC-401, em direção ao Norte da Ilha de SC, reproduz a impressão de 83% dos brasileiros, conforme pesquisa realizada na semana passada. Mas na prática, até agora, todas as circunstâncias oficiais apontam para um lamentável acidente.



Literatura negra

Um breve painel crítico sobre a "Literatura Negra Contemporânea e sua Recepção" é o tema da oficina de hoje do poeta e crítico Ronald Augusto, um dos convidados de janeiro do centro cultural Faferia DNA de Arte. Nascido no Rio Grande do Sul e autor de Homem ao Rubro, Vá de Valha e No Assoalho Duro, entre outros livros, Ronald vai apresentar e debater publicações e textos de poetas e ficcionistas negros, em diálogo com a diversidade cultural brasileira. Mais informações em www.faferia.com.

Lição de casa

Números da Casan revelam que o recorde de água consumida em Florianópolis em 2016 foi de 156 milhões de litros no dia 8 de fevereiro, numa segunda-feira de Carnaval. Só para se ter ideia do volume neste janeiro de clima ,o menor dia de consumo bateu em 172 milhões de litros, chegando a 183 milhões na noite do dia 31 de dezembro. E sem maiores problemas no abastecimento. Prova de que planejamento e investimento fazem a diferença.

Reforços na segurança

O governador Raimundo Colombo e o secretário de Estado da Segurança Pública, César Grubba, participam hoje, em Florianópolis, da formatura de 106 novos agentes e oito delegados da Polícia Civil. A cerimônia será realizada no Teatro Governador Pedro Ivo, na SC-401, às 10h. Uma boa oportunidade para o secretario comentar sobre os planos da SSP para conter a onda de homicídios na Capital, a maior dos últimos 10 anos com 18 assassinatos em 22 dias.

A propósito

A morte da massoterapeuta Maíra Lidiane Panas Helatczuk, vítima do acidente aéreo em que estava o ministro Teori Zavascki, revela muito do machismo e preconceito brasileiros. Basta ser uma jovem bonita para pipocar suposições sobre sua verdadeira profissão. E mesmo que fosse garota de programa, o que não é verdade, a forma como ela ganhava a vida era problema exclusivo dela. No mínimo, um senhor desrespeito com a família.

