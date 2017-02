A culpa é do meteoro.

Já que o meteoro não chegou e a vida continua, que tal um breve exercício de futurologia sobre a política nacional e nossa síndrome de andar em círculos, no melhor estilo cachorro tentando morder o rabo?

Com base na mais recentes pesquisas, poderemos ter no segundo turno para presidente em 2018 Lula versus Bolsonaro. Vinte e nove anos depois, um cenário igualzinho ao das eleições de 1989.

Bolsonaro, apoiado por uma histórica mobilização nacional dos cidadãos de bem, vence a disputa, prometendo acabar com a corrupção endêmica à bala.

Sua principal plataforma: as reformas fiscal, previdenciária, trabalhista e política. Afinal, sem elas o Brasil vai quebrar.

Mas na dúvida, sabe como é: melhor tirar o dinheiro da poupança e guardar debaixo do colchão até a posse.

Menos de um ano depois no governo e autor de uma lista de trapalhadas que fariam Trump corar, Bolsonaro está convencido de que renunciar é a melhor saída.

Acredita, com base nos relatos da arapongagem do Planalto, que voltará ao poder nos braços do povo.

O Plano B do presidente também está traçado. O .22 prateado segue guardado na gaveta do criado-mudo, ao lado da cama. Só tem um problema: entrar pra a história com pijama de listrinhas é meio boiola.

- Só podia ser gaúcho - pensa, enquanto ajeita cuidadosamente o topete adolphiano.

Na frente do espelho, bate o martelo.

- Esse país não tem jeito. Era mais feliz quando xingava veado nas redes sociais.

No comando do Congresso, à espera da carta de renúncia, Sarney Filho, Edson Lobão Filho, Marchezan Jr, Rodrigo Jucá e Helder Barbalho.

Para evitar uma convulsão social, surge o PMDB com uma proposta irrecusável: tem o nome certo para a cadeira de presidente. Um homem com experiência em gestão de crises desde os tempos de Cabral, o Pedro Alvares, não o Sérgio: o imortal José Sarney.

É aclamado no Congresso por votação indireta, sua especialidade quando não está se dedicando à redação de clássicos como "Marimbondos de Fogo".

Garante que entregará um país democrático ao próximo presidente, que será eleito em 2022. Para manter a inflação sob controle, conclama a população para que saia às ruas e fiscalize os reajustes dos preços.

Enquanto isso, o Lula segue dizendo que não sabe de nada e não viu nada. É o sujeito mais honesto do planeta. Tenta adotar um tom de conciliação com a turma da casa grande, reeditando o Lulinha Paz e Amor.

O problema, agora, é que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, precisa decidir se o petista pode concorrer após a condenação como líder de quadrilha, condição tão bem explanada no arquivo de Power Point do Ministério Público Federal. O processo está parado no Supremo há quatro anos.

Ah, e a Lava-Jato está na 501ª fase, batizada "O último a sair apague a luz".

Até o Sérgio Moro cansou e foi morar nos Estados Unidos, onde dá palestras e ministra aulas sobre técnicas de combate à corrupção.

Cerveró e o doleiro Yousseff nunca mais foram vistos após ganharem condicional. Dizem que estão vivendo em algum paraíso fiscal onde mantinham contas secretas.

O Marcelo Odebrecht virou o cara na Coréia do Norte, após vencer uma licitação bilionária para modernização da infraestrutura do país ao custo de módicos 20% pagos aos generais do ditador Kim Jong-um.

Já o Eike ainda planeja lançar uma nova fonte de energia limpa, a mesma que impulsiona os corpos celestes pelo espaço. Segue à procura de investidores, sem tirar o olho da lista dos mais ricos da Forbes.

A culpa é do meteoro.

ps: trata-se de um texto ficcional a partir do boato de que o mundo acabaria nesta quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2017.

