Apesar das manifestações cada vez mais eloquentes pela ruptura entre PSD e PMDB de Santa Catarina, todos os caciques concordam que muita água vai rolar debaixo da Hercílio Luz até que se bata o martelo em definitivo sobre quem vai com quem em 2018. É consenso entre as lideranças que coligações nacionais terão influência direta sobre os partidos nos Estados. Então a combinação é a seguinte: deixa todos os pré-candidatos botarem o bloco na rua em 2017. Mas a conversa pra valer, só no próximo ano.

Alegria com segurança

O Carnaval de Florianópolis começou oficialmente na quinta-feira à noite com o bloco SOS Enterro da Tristeza (foto), tomando conta da Avenida Hercílio Luz. Mas o ponto alto da festa na Ilha de Santa Catarina sem dúvida é o sábado. Dia de Feijoada do Cacau, bloco dos sujos que promete reunir um público recorde de 80 mil pessoas e, à noite, o desfile das escolas de samba do grupo especial. A Polícia Militar preparou um esquema especial, batizado de Operação Alegria. Está preparada para atuar desde uma crise no meio da multidão até a pronta resposta a um ataque de facções. Os detalhes não são revelados por motivos óbvios, mas haverá a mobilização de um grande efetivo. A Polícia Civil também estará atuando com reforço nas equipes de investigação. O clima é de alerta total na segurança pública de Santa Catarina, principalmente porque a cidade está lotada de turistas.

Enquanto isso

O Corpo de Bombeiros Militar também sabe que aumenta muito o número de chamadas para o por conta dos acidentes provocados por embriaguez ao volante. Diante desta triste realidade, lançou uma campanha nas redes sociais com o seguinte slogan: ¿Evite acidentes. Batida, neste Carnaval, só a do tamborim¿. E nunca é demais reforçar: se beber, não dirija.

Homenagem na folia

O bloco Pauta que Pariu, organizado pelo Sindicato dos Jornalistas, vai prestar uma homenagem aos 13 jornalistas catarinenses que morreram na queda do avião da Chapecoense neste sábado à tarde. A camiseta será verde em alusão ao time do Oeste. Durante a festa na escadaria do Rosário, no centro de Floripa, haverá uma breve cerimônia com trilha sonora, áudio de André Podiacki e narração de gol de Hafael Henzel, o único jornalista sobrevivente da tragédia ocorrida em 29 de novembro de 2016. Podí, como era carinhosamente chamado pelos colegas, não perdia uma edição sequer do Pauta como bem mostra a foto.

Lacre na solidariedade

Os lacres de latinhas arrecadados na praça de alimentação do Floripa Shopping serão trocados por cadeiras de rodas, numa parceria firmada com o Rotary Club da Capital.

Rumo ao topo

A Câmara de Florianópolis, apontada como a terceira mais cara do país em 2016, caminha para alcançar o primeiro lugar. Um aditivo de contrato publicado no Diário Oficial do Município desta semana aumenta em 25% o valor do repasse pago à empresa Orbenk para contratação de uma secretária executiva, duas recepcionistas e dois garçons. O contrato em vigor desde 2014 custava R$ 82,3 mil, mas passará agora a R$ 102,9 mil. O aumento refere-se ao custo destes seis novos funcionários. Em tempos de crise e contenção de despesas no serviço público, não pega nada bem.

Alerta via Google

Santa Catarina é o primeiro Estado do país autorizado a emitir notificação de emergência nas plataformas do Google e Google Now. O acordo foi fechado em reunião em São Paulo com a participação da Defesa Civil de SC, Cenad e a própria empresa. A emissão de notificação de emergência nessa nova ferramenta começa como experiência em 8 de maio junto com os municípios pilotos via SMS. Depois será estadualizada. Essa plataforma é usada somente nos Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália. Basta utilizar o Google nos sistemas Andróide ou IOS para receber o aviso direto no celular.

Reparo na cachoeira

A prefeitura de Florianópolis convocou mutirão para deixar a Rua Luiz Boiteux Piazza, na Cachoeira do Bom Jesus, em perfeito estado para o Carnaval. Cerca de 25 funcionários consertaram o buraco de 96 metros de comprimento por 2 metros de largura que causava transtorno no local desde setembro do ano passado.

Casa nova

A Casa dos Conselhos ganha novo espaço oficialmente a partir de quarta-feira. Os conselhos municipais de direitos do Idoso; da Mulher; da Segurança Alimentar e Nutricional; das Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais; da Criança e do Adolescente; da Pessoa com Deficiência; e da Promoção da Igualdade Racial estarão alocados no primeiro andar da Secretaria da Administração (Conselheiro Mafra, nº656 - Edifício Aldo Beck).

