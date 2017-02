Prefeito Gean Loureiro está otimista que a audiência de conciliação presidida nesta quarta pela desembargadora Vera Copetti, no Tribunal de Justiça, colocará um fim à greve dos servidores municipais que completa 37 dias nesta quarta-feira. A reunião será a partir das 9h. A magistrada não pretende entrar no mérito dos avanços e recuos nas negociações anteriores. Vai pautar o debate prioritariamente em torno da revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários para que se chegue a um denominador comum entre as partes.

Aliás

Vale lembrar que a magistrada está abrindo uma exceção ao receber uma das partes que nem sequer está cumprindo decisão Judicial. Caso não ocorra um acordo, existe a possibilidade de bloqueio das contas do Sintrasem, abertura do processo de demissão dos servidores e aumento do valor da multa, que já está em R$ 1 milhão. Dentro da diretoria do sindicato também já existe a compreensão de que foram conquistados avanços. A intransigência de alguns militantes é que estaria impedindo o entendimento.

Entraves no pagamento

A prefeitura de Florianópolis está negociando com os laboratórios contratados pela Secretaria de Saúde para evitar a suspensão da oferta de exames à população nos próximos dias. A atual gestão herdou um sistema contábil da empresa Thema que não funciona por falta de pagamento e que vem sendo investigado pelo Ministério Público. Sem sistema para empenhar, a prefeitura teve diversos problemas de pagamento durante o início de mandato. No mês de fevereiro, a administração municipal conseguiu contratar outra empresa e agora trabalha para restabelecer os pagamentos.

Taxa de lixo

A Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TRS) já está em distribuição desde 9 de fevereiro a todas as unidades residenciais e comerciais oficialmente cadastradas na prefeitura de Florianópolis. O vencimento para pagamento em cota única ou o início para parcelamento (10 vezes) é em 6 de março. Não existe previsão legal para desconto na taxa de lixo e, também por esta razão, foi desvinculada da cobrança do IPTU. Quem desejar imprimir pode acessar www.pmf.sc.gov.br ou se deslocar a uma das unidades do Pró-Cidadão. A TRS teve reajuste de 7,5%, que é o IPCA (inflação) de 2016.

Chapéu alheio

A ideia de transformar a Embratur em agência de fomento encontra restrições. Apesar de aprovar a medida, Estanislau Bresolin, presidente da Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de SC (Fhoresc), reprova totalmente que o dinheiro venha da iniciativa privada por meio do Sebrae. "Isso é cumprimentar com o chapéu alheio. Sem contar que o governo federal, ao defender a medida, declara sua própria incompetência afirmando que o país investiu apenas R$ 18 milhões no turismo diante dos R$ 60 milhões da vizinha Argentina", afirma.

