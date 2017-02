O Mirante da Lagoa foi o primeiro foco da campanha de conscientização sobre a importância do guia de turismo, promovida pelo Núcleo de Guias de Turismo da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis (Acif), com o apoio da Secretaria Municipal do Turismo e entidades do setor. Mais de 400 panfletos com orientações sobre a campanha foram distribuídos para visitantes brasileiros e de países do Mercosul, que tem o objetivo de evitar a ilegalidade e promover a segurança do turista. Ações da campanha vão percorrer os principais pontos turísticos da Capital até o fim da temporada.



Patrimônio da fé

Sander de Mira, presidente da Acif, assinou ontem ofício que será entregue ao ministro da Cultura, Roberto Freire, para dar celeridade ao processo que chancela a procissão do Senhor dos Passos como patrimônio imaterial do Brasil. O pedido será intermediado pelo senador Dalírio Beber, e a intenção é de que o anúncio ocorra antes do evento, em abril.

